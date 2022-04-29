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Факты / Украина / Общество

На Варшавской трассе запустили временную переправу для авто

Юля Захарченко редактор ленты
На Варшавской трассе запустили временную переправу для авто

На Варшавской трассе военнослужащие соорудили временную переправу возле поврежденного моста. Речь идет о части дороги от Бучи до Гостомеля. В первые дни войны этот мост наши защитники взорвали вместе с вражеской техникой, чтобы не допустить продвижения в другие населенные пункты.

Сегодня, 29 апреля, переправу запустили в 13.00. На ней уже активно ездят транспортные средства. В Киевской области во время боевых действий разрушено или повреждено 37 мостов, половину из которых уже удалось восстановить.

Чтобы не допустить захвата украинских городов, нашим защитникам пришлось разрушить три моста. Среди них – мост на Новоирпенской трассе, мост в Гостомеле на Варшавской трассе и мост в Демидове через реку Ирпень.

Это помогло сдержать наступление российских военнослужащих и вражеской техники, направлявшейся в сторону Киева и центральных областей Украины.

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Сейчас Киевская область активно восстанавливается после освобождения от российских оккупантов. В частности, за прошедшие сутки энергетики уже смогли вернуть свет для 3 532 семей пристоличного региона.

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