Более 5 млн украинцев выехали за пределы Украины с начала войны. Более 2,5 млн, в основном это женщины с детьми, задержались в Польше. Поскольку среди них очень много школьников, то возник вопрос их обучения.

12 марта 2022 года президент Польши Анджей Дуда подписал закон о помощи гражданам Украины, прибывшим в Польшу из-за вооруженной агрессии России. Украинские граждане смогут на законном основании находиться в стране 18 месяцев. Это означает возможность доступа к работе, социальным выплатам, медицинской помощи и образованию.

Эксперт по легализации в Польше Оксана Колесник рассказала, на каких условиях можно устроить ребенка в школу.

Во-первых, нужно получить идентификационный номер – PESEL. Одновременно с получением этого номера украинцы смогут зарегистрироваться.

После получения PESEL украинцы могут:

отдать своего ребенка в местную школу (хотя опыт украинцев показывает, что устроить ребенка в школу можно и без этого номера);

легально трудоустроиться в Польше;

обращаться за медицинскими услугами, вакцинироваться;

открыть счет в польском банке.

Что дальше

После легализации каждый украинец получит Profil zaufany – доверенный профиль.

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Это аналог украинской Дії. С помощью доверенного профиля можно подтвердить свою личность онлайн при решении большинства вопросов, требующих контакта с государственными учреждениями и их веб-сайтами – это касается и школ.

Profil zaufany можно получить через банк, когда человек придет открывать счет, или в Центре обслуживания жителей правительства города.

Волонтеры всегда готовы предоставить информационную помощь украинцам, если у них будет сложность с регистрацией Profil zaufany.

Документы для школы

Чтобы устроить ребенка в школу, нужны:

паспорт (если есть);

свидетельство о рождении ребенка, переведенное на польский язык присяжным переводчиком через https://tlumacz-in.pl/ru/ с печатью. Найти присяжного переводчика вам могут помочь волонтер или можно найти его по запросу Tłumacz przysięgły в Google. Стоимость услуги — 400-700 грн.

договор на проживание или справка Соглашение окказиональное, в котором будет указан адрес, где временно проживает семья.

данные об успеваемости ребенка. Конечно, у вас может не быть на руках документа с оценками, но вы можете связаться с учителем онлайн и попросить написать краткую характеристику для ребенка. Ее также нужно будет перевести на польский язык.

Выбор школы

Школу можно выбрать любую. Но лучше, если это будет недалеко от дома. Секретариат школы примет у вас документы и ответит на все вопросы.

Можно, и даже лучше, подать документы онлайн. Нужно открыть сайт школы, зайти в раздел Контакты и написать официальное письмо на их электронный адрес, прикрепив фотографии всех документов.

Ждите ответа. Обращение на мейл дает гарантию, что вам не откажут пустословно – мол, нет мест. В Польше с этим очень строго, ведь если школа предоставит ложную информацию и это задокументировано в переписке, у заведения будут проблемы.

Адаптация в польской школе

Если ваш ребенок учился в 5-м классе, его должны принять в 5-й класс.

В каждой школе будут работать адаптивные учителя. Ими могут быть даже студенты, знающие и польский, и украинский. Они будут приходить к детям и помогать переводить материалы, готовиться к следующим урокам.

Польские школы — инклюзивные, поэтому принимают в классы и детей с инвалидностью. Проблем с оформлением не возникнет.

Питание в школе не бесплатное. Оно организовано по кейтеринговой системе – курьеры привозят теплую еду на нужное количество человек. Обед в среднем стоит 10-15 злотых.

В польской системе образования с 1-го по 8-й класс – базовая школа. После этого ребенок может либо идти в техникум, либо продолжить обучение в лицее в течение следующих четырех лет.

Украинский ученик выпускного класса в польской школе может быть зачислен в предпоследний, третий класс в лицее.

История киевлянки

Украинка Валентина Лунина, которая приехала в Польшу с 11-леним сыном еще в феврале, устроила его в польскую школу недалеко от Кракова еще до того, как получила PESEL. Она пришла в школу в сопровождении людей, у которых поселилась. Те представили ее директору и были переводчиками в разговоре.

— Никаких сложностей с устройством сына у меня не было, — сказала Валентина. — С нами пришли еще несколько человек из Киева. Мы написали заявления и у всех приняли документы.

Для этого требуется стандартный пакет документов: свидетельство о рождении, паспорт родителя, документ об успеваемости.

После получения PESEL Валентина просто отправила его по электронной почте на адрес школы, дополнив пакет необходимых в школе документов.

Детей в школе приняли хорошо, подчеркивает киевлянка, и всячески поддерживают. Им выдали канцтовары, бесплатно кормят раз в день. Маленьким украинцам устраивают экскурсии.

Для детей организовали интеграционные группы по принципу групп продленного дня, где они, находясь в языковой среде без родителей, учатся общаться по-польски.

— В школе обучение ведется на польском языке, но для наших детей делают распечатку заданий по математике на украинском языке, — рассказала Валентина. — Когда узнали, что сын увлекается футболом, ему подарили форму и бутсы.

В последнее время из-за очень большого количества украинских детей в школах стали открывать украинские классы, где преподают все предметы на украинском и даже предлагают тем, кто вначале был вынужден идти в польскую школы, переходить в такие классы.

Одним словом, дети, находящиеся в Польше, имеют возможность получать знания в полном объеме. Кроме всего прочего, они изучают польский язык, польскую историю, знакомятся с литературой и искусством соседней страны, которая дала им кров и уберегла от войны.