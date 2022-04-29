Давят на мирное население и уничтожают инфраструктуру: Синегубов о ситуации в Харьковской области

Оккупанты продолжают оказывать давление на мирное население Харькова и уничтожать общественную инфраструктуру.
Об этом заявил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
— За сутки враг нанес 48 ударов из РСЗО, артиллерии и минометов, — написал Синегубов.
Он также отметил, что Вооруженные силы РФ обстреливают и населенные пункты области. В результате артиллерийского обстрела во временно оккупированной Балаклее погибли три человека, многие дома разрушены.
Кроме того, ночью россияне нанесли ракетный удар по Лозовой, к счастью, пострадавших нет.
Синегубов напомнил, что в Лозовой и Барвенково власти призывают эвакуировать население.
— Уже удалось выехать 15 тыс. граждан, — сообщил Синегубов.
По словам главы, сейчас оккупанты концентрируют свои силы на восточном направлении от Харькова.
— Мы знаем обо всех маневрах и скоплении сил в Изюмском, Купянском направлениях, где русские используют железную дорогу. Наши Вооруженные силы всегда готовы к обороне и держат позиции! — подчеркнул Синегубов.