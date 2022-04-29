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Факты / Украина / Общество

Давят на мирное население и уничтожают инфраструктуру: Синегубов о ситуации в Харьковской области

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Давят на мирное население и уничтожают инфраструктуру: Синегубов о ситуации в Харьковской области

Оккупанты продолжают оказывать давление на мирное население Харькова и уничтожать общественную инфраструктуру.

Об этом заявил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

— За сутки враг нанес 48 ударов из РСЗО, артиллерии и минометов, — написал Синегубов.

Он также отметил, что Вооруженные силы РФ обстреливают и населенные пункты области. В результате артиллерийского обстрела во временно оккупированной Балаклее погибли три человека, многие дома разрушены.

Кроме того, ночью россияне нанесли ракетный удар по Лозовой, к счастью, пострадавших нет.

Синегубов напомнил, что в Лозовой и Барвенково власти призывают эвакуировать население.

— Уже удалось выехать 15 тыс. граждан, — сообщил Синегубов.

По словам главы, сейчас оккупанты концентрируют свои силы на восточном направлении от Харькова.

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— Мы знаем обо всех маневрах и скоплении сил в Изюмском, Купянском направлениях, где русские используют железную дорогу. Наши Вооруженные силы всегда готовы к обороне и держат позиции! — подчеркнул Синегубов.

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Фото: Getty Images

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