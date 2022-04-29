Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 64 день войны
Убили Убили
219 детей
Ранили Ранили
>398 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 787 взрослых
Факты / Украина / Общество

В Одессе введут затяжной комендантский час

Юля Захарченко редактор ленты
Переведення годинників на зимовий час

В городе Одесса введут комендантский час на два дня. Он продлится с 22:00 1 мая до 05:00 3 мая.

На другой территории Одесской области режим комендантского часа остается без изменений – то есть с 22:00 до 05:00 ежедневно.

Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, только на территории Одессы введен затяжной комендантский час.

Запрещено пребывание людей в указанный период времени на улицах, в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Полномасштабная война в Украине длится уже 65 дней. Утром 24 февраля мирные жители в разных городах проснулись от мощных вражеских взрывов.

Российская Федерация напала на наше государство, продолжая убивать граждан и разрушать украинские города.

Related video
Читайте
Киев был и остается главной целью врага: Кличко призвал киевлян не спешить возвращаться

Источник: Одесская ОВА

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка