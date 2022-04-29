В Одессе введут затяжной комендантский час

В городе Одесса введут комендантский час на два дня. Он продлится с 22:00 1 мая до 05:00 3 мая.

На другой территории Одесской области режим комендантского часа остается без изменений – то есть с 22:00 до 05:00 ежедневно.

Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, только на территории Одессы введен затяжной комендантский час.

Запрещено пребывание людей в указанный период времени на улицах, в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Полномасштабная война в Украине длится уже 65 дней. Утром 24 февраля мирные жители в разных городах проснулись от мощных вражеских взрывов.

Российская Федерация напала на наше государство, продолжая убивать граждан и разрушать украинские города.

Related video

Источник: Одесская ОВА