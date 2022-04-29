Разведка на основе открытых источников (Open source intelligence, OSINT) – это технология добывания военной, политической, экономической и другой информации из открытых источников. Полученная информация содержит ценные данные и может быть засекречена.

Николай Хотинский — украинский блогер, который подробнее рассказал Фактам ICTV об OSINT разведке, ее уникальности и роли во время войны.

Что такое OSINT-разведка?

OSINT разведка — это разведка на основе открытых источников, ничего противоправного, никакие спецслужбы не нужны, это просто то, что находится в открытых сетях.

— Открытый интернет Google, соцсети и прочее, то, что индексируется поисковыми системами, это примерно 10% информации в интернете. Это то, что может каждый из нас найти, имея навыки. В этом ничего сложного, даже просто имея скажем так понимание, как сложить 2+2, это можете сделать вы и я, — говорит Николай Хотынский.

Для этого нужен специальный софт, который может собирать информацию не только из открытых, но и из закрытых источников.

— Фактически это та же разведка. Но с помощью современных технологий, искусственного интеллекта и прочего, можно быстро узнать о том, что как и где происходит, — отмечает Хотинский.

Это могут быть Google-карты, фотографии, которые есть в сети, видео или посты. Абсолютно все, что связано с какой-то местностью.

— Сам контент, который мы выкладываем в интернет, он имеет метаданные, где это было снято и когда это было снято, основываясь на этом, если фотография была сделана условно в Киеве в 15.30 в какой-то день, то с помощью искусственного интеллекта программы могут определить, где в это время было солнце, где какие облаки и все такое, — говорит Хотинский.

Проверить любую фотографию можно за несколько секунд. То есть все, что мы выкладываем в интернет — просто надпись о взрыве, фиксируется с помощью отдельных программ.

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Если определенный человек когда-то выложил подобную информацию, программы уже знают, где это было написано.

— Большинство людей считают, “ой, да кто мой тикток или инстаграм там смотрит?”. Все дело в том, что там не сидит целая штаб квартира разведчиков: тысячу человек, которые по 10 аккаунтов украинцев просматривают, нет, это так не работает. Конечно, есть какие-то люди, но по большей части это искусственный интеллект, который работает в автоматическом режиме, для этого ничего не надо, он просто по ключевым словам ищет это постоянно в интернете, — отмечает Хотинский.

Хотинский отмечает, что на этой неделе была информации, что один из телеканалов выложил видео с бронетанкового завода и через несколько часов туда прилетела ракета.

— С одной стороны если ввести в Google-картах бронетанковый завод, он в Киеве один, но с помощью видео можно установить в каком из цехов это видео было снято. Также влияет расположение солнца, — говорит Хотинский.

OSINT разведка — это по большей части энтузиасты, а не сотрудники определенных спецслужб, это люди, которым нравится сидеть в интернете, что-то искать.

Они разработали специальный сайт, где отслеживается и подтверждается информация о войне в Украине. Есть отдельная информация где и когда были зафиксированы российские войска, когда пересекали границу и тому подобное.

— Сегодня OSINT является составляющей разведки Пентагона и Британской разведки. Если взять документы НАТО за 2002 год, то информация собранная с помощью OSINT составляла 10-20%. OSINT известен еще со Второй мировой войны. Просто тогда это были газеты, телевидение и радио. Сейчас это более технологично. То есть разведка Пентагона и Британии на 80% состоит из открытых источников, — рассказывает Хотинский.

В Украине OSINT тоже помогает, говорит Николай Хотинский.

— Как минимум, он помогает опровергать российские фейки. Когда они говорят, что в Краматорск прилетела ракета на вокзал, они рассказывали, что у них нет Точки-У . Но во время аннексии Крыма, Точку-У они использовали. Это также подтверждает OSINT, — говорит Хотинский.

Всего несколько лет назад OSINT был мало кому известен и использовался, по большей части, для профессионального шпионажа.

— Третья мировая война уже очень давно идет, она информационная. И это действительно так, ведь именно с помощью OSINT можно подтверждать или опровергать те или иные случаи. Например, когда Россия говорила, что ситуация в Буче — спектакль, что когда их войска там были, не было никаких трупов. Хотя есть фотографии спутниковые, где четко есть расположение тел из Бучи, есть подтвержденные фотографии, все это уже может идти в Гаагу. Это подтверждение, которое нельзя опровергнуть. Не нужны никакие следователи, это уже подтверждено, — говорит Хотинский.

Кроме OSINT и разведки еще есть большая проблема под названием дроны – беспилотные летательные аппараты. Которые мы все знаем.

— Дроны, байрактари, обычные квадрокоптери, которыми мы пользовались, сейчас используются военными в горячих точках, — говорит Хотинский.

За последние десятилетия было много горячих точек, но не было такой безумной поддержки со всего мира.

— OSINT зарубежные, которые имеют позицию, если помогать, то раскрывать всю информацию, как о российских преступлениях, так и о пребывании украинских войск, — говорит Хотинский.

Большинство OSINT, занимающихся этой разведкой приняли кодекс, не показывать мертвые тела.

— Фейки распознать очень просто. Например, было заявление Путина о том, что они идут нас денационализировать. Часы на фоне Путина показывали не правильное время, то есть видео записывали гораздо раньше, чем выложили. Так же заявления лидеров “Л/ДНР”, которые были записаны еще за неделю до того, как были изложены. Это можно выяснить с помощью метаданных. Видео берется, загружается, смотришь в метаданные, а там показывает, что оно снято за неделю или за месяц, — говорит Хотинский.

Точно так же ситуация с микрофоном, когда Путин сидел в бункере и рукой провел по воздуху, а там микрофона не было. Все эти видео делают российские работники OSINT.

В первую очередь OSINT разведка сегодня очень важна из-за того, что с ее помощью можно раскрывать преступления. Также можно проследить, где находится техника врага.

— В первую очередь, она важна для нашего понимания не помогать врагу. Как бы нам ни казалось, что в России все идиоты, у них все же есть спецслужбы и разведка. Именно поэтому, информационная гигиена очень важна, и писать, выкладывать все в интернет опасно, — отмечает Хотинский.

Хотинский добавляет, что большинство людей считает, что разведка существует только в фильмах.