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Факты / Украина / Общество

Сорванные планы: Данилов о попытке РФ захватить Донецкую и Луганскую области

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Олексій Данілов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что оккупанты пытаются захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Данилов также добавил, что попытки наступления российских войск приурочены к 9 мая.

По его словам, сейчас в Донецкой и Луганской областях продолжаются тяжелые бои.

— Они же хотели 9 мая провести большой парад на Крещатике в Киеве. Они считали, что им это удастся еще в феврале. Но видим, что сейчас уже заканчивается апрель, а они и близко не могут не то что до Крещатика приблизиться, они не могут приблизиться даже к границе всей территории Донецкой и Луганской областей, – пояснил Данилов.

В СНБО также предостерегли от излишнего оптимизма – завтра-послезавтра завершения войны не будет. По словам секретаря Совбеза, украинским военным придется приложить еще немало усилий для победы.

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Источник: РБК-Украина

Фото: УНИАН

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