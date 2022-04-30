Укрзалізниця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на пятницу, 30 апреля 2022 года. За всеми изменениями в расписании следите на сайте https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов

08:30 753 Харьков-Пасс – Львов

13:55 46/45 Лозовая – Ужгород

14:58 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск

16:13 111/112 Харьков-Пасс – Львов

19:27 795/796 Харьков-Пасс – Днепр

20:15 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец

21:16 164/163 Харьков-Пасс – Киев-Пасс

21:43 8/7 Кропивницкий – Одесса-Главная

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь.

Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.

Фото: Укрзализныця