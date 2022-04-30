Оккупанты воруют из мелитопольского музея скифское золото — мэр Федоров

Российские оккупанты грабят Мелитопольский краеведческий музей. Самые ценные экспонаты в коллекции — скифское золото. Есть угроза того, что его просто вывезут из Крыма.

Об этом сказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

— Основные экспонаты нашего музея — скифское золото — на сегодня под угрозой вывоза из Крыма. Буквально сегодня туда привозится эксперт из Крыма, который оценит наше скифское золото. Но точно уверен, что нам удастся сохранить золото, и после освобождения Мелитополя — вдохнуть новую жизнь в наше историческое место — краеведческий музей, — отмел мэр Мелитополя.

По словам Ивана Федорова, оккупанты и коммунальные предприятия. Со счетов Тепло-Мелитополь было выведено более 1 млн грн.

Ранее сообщалось, что руководство музея спрятало экспонаты, однако оккупанты их нашли. Речь идет о более 1 800 экспонатов.

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