Оккупанты принудительно вывозят жителей Купянска в РФ — Минобороны

Оккупанты принудительно вывозят жителей Купянска и соседних населенных пунктов в Россию.

Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

Российские оккупанты заставляют жителей города Купянск Харьковской области и соседних населенных пунктов выезжать в Российскую Федерацию.

— Российские оккупационные войска не прекращают противоправные действия на захваченных территориях в Харьковской области. В частности из города Купянск и соседних населенных пунктов в Российскую Федерацию принудительно вывозят население, — заявил Мотузяник.

Кроме того, оккупанты распространяют фейковую информацию о якобы захвате Харькова, Киева и Запорожья.