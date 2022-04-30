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Факты / Украина / Общество

Оккупанты принудительно вывозят жителей Купянска в РФ — Минобороны

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
російські солдати

Оккупанты принудительно вывозят жителей Купянска и соседних населенных пунктов в Россию.

Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

Российские оккупанты заставляют жителей города Купянск Харьковской области и соседних населенных пунктов выезжать в Российскую Федерацию.

— Российские оккупационные войска не прекращают противоправные действия на захваченных территориях в Харьковской области. В частности из города Купянск и соседних населенных пунктов в Российскую Федерацию принудительно вывозят население, — заявил Мотузяник.

Кроме того, оккупанты распространяют фейковую информацию о якобы захвате Харькова, Киева и Запорожья.

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Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Depositphotos

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