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Факты / Украина / Общество

УЗ временно приостановила продажу электронных билетов на поезда

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
поїзд

Укрзализныця временно приостановила продажу электронных билетов на поезда. Также не работают сервисы онлайн-поддержки и горячей линии.

Как сообщили в компании, такая ситуация возникла из-за неотложных технических работ. Но УЗ обещает быстро возобновить работу.

С начала полномасштабной войны России против Украины Укрзализныця ежедневно выполняет эвакуационные рейсы, чтобы помочь украинцам выехать из городов, которые попадают под обстрелы захватчиков.

Для удобства Укрзализныця создала специальный сайт uz-vezemo.com, на котором можно найти информацию о графике актуальных рейсов, покупках билетов и расписание дополнительных эвакуационных поездов.

Посадка в эвакуационные рейсы бесплатная и осуществляется в порядке приоритета – он предоставляется детям, женщинам и пожилым людям.

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