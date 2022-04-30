Укрзализныця временно приостановила продажу электронных билетов на поезда. Также не работают сервисы онлайн-поддержки и горячей линии.
Как сообщили в компании, такая ситуация возникла из-за неотложных технических работ. Но УЗ обещает быстро возобновить работу.
С начала полномасштабной войны России против Украины Укрзализныця ежедневно выполняет эвакуационные рейсы, чтобы помочь украинцам выехать из городов, которые попадают под обстрелы захватчиков.
Для удобства Укрзализныця создала специальный сайт uz-vezemo.com, на котором можно найти информацию о графике актуальных рейсов, покупках билетов и расписание дополнительных эвакуационных поездов.
Посадка в эвакуационные рейсы бесплатная и осуществляется в порядке приоритета – он предоставляется детям, женщинам и пожилым людям.