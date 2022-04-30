В рамках нового обмена вернули 14 человек, в том числе беременную военную

Состоялся очередной обмен пленными между украинской и российской сторонами. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

— Возвращаем домой 14 наших людей: 7 военных и 7 гражданских, — сообщила она.

Верещук отметила, что день ее этот особенный, ведь одна из военных женщин, которую вернули из плена, на пятом месяце беременности.

28 апреля состоялся седьмой обмен пленными. Тогда из российского плена удалось освободить 45 наших людей, в том числе 13 офицеров и 20 солдат, из которых 5 ранены. Также домой вернулись 12 наших гражданских.

Шестой обмен пленными между Украиной и российской стороной состоялся 21 апреля. Тогда удалось освободить 19 человек, из которых 10 – военнослужащие. Среди освобожденных были и раненые граждане.

Источник: Ирина Верещук