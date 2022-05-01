Российские захватчики похитили Никиту Горбаня из родного села Андреевка в Киевской области и вывезли в РФ.

В русском плену он провел почти три недели, а потом удалось вернуть его домой во время очередного обмена пленными. Свою историю Никита рассказал изданию BBC.

Россияне пытали всех мужчин

В начале марта Никита Горбань находился с родственниками в селе Андреевка Киевской области – между Бородянкой и Макаровым. До войны он работал лаборантом в одной из киевских больниц, а после полномасштабного вторжения прятался в сырых подвалах с отцом, женой, 5-летним сыном и другими родственниками.

Оккупанты ходили по домам и нашли их убежище. Всех мужчин вытащили из подвала и избили. По словам Никиты, людей в селе просто убивали.

Им завязали глаза и под дулом пистолета вывели в поле, где начали пытать. Солдаты затягивали гаечный ключ вокруг сустава и поворачивали, пока кожа не лопнула – у Никиты остался шрам на лодыжке.

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Русские заставили их разуться, ботинки заполнили водой и заставили снова надеть. Потом положили лицом в землю, на холоде. И так они лежали три-четыре ночи, под дождем, на холоде. Во время передышки он позвал отца и обнаружил, что тот рядом и жив.

Сначала ногам было очень холодно, а вскоре Никита вообще перестал их чувствовать. Потом совсем рядом стали падать снаряды.

— Мы долго так лежали на земле, каждый раз прощаясь с жизнью, — говорит Никита.

Три недели в России — без пальцев домой. Рассказ насильно вывезенного украинца о российской тюрьме https://t.co/qMYZeOGMHy — bbcrussian (@bbcrussian) May 1, 2022

Всех выживших — принудительно вывезли в РФ

Никита вспоминает, что их подняли с земли и погрузили в грузовики. Впоследствии их затолкали в вертолеты. За все время мужчинам дали тарелку кашу, кусок хлеба и пару сухарей.

С вертолетов их пересадили в грузовой самолет — вместе с Никитой был и его отец и еще 10-12 пленных. В России их отвезли в лагерь и развязали глаза.

Мужчина говорит, что у многих были раны от пыток. У отца один из пальцев просто болтался на полоске мышц и кожи, поэтому его отправили в госпиталь.

Никита же получил сильное обморожение пальцев на ногах, они почернели. В госпитале ему просушили и перебинтовали пальцы, но потом заставили снова обуться и через пять дней из лагеря пленных перевезли в СИЗО — в Курске.

Тогда мужчина понимал, что может лишиться ног – он ничего не чувствовал, от них исходил ужасный запах. У остальных дела были не лучше — некоторые потом потеряли конечности целиком.

В то же время украинцы пытались поддерживать друг друга. А тюремщики заставляли их учить патриотические песни и исполнять для охранников – гимн РФ и какая-то песня про Путина.

Никита рассказал, что допросы проводили трижды в день, их били. Заставляли подписывать документы о том, что с ними обращались хорошо, кормили и не причиняли вреда.

Палец Никиты отвались во время осмотра

Через три недели состояние мужчины ухудшилось, поэтому его госпитализировали. Хирург сказала, что нужна ампутация.

— К тому времени они были в таком состоянии, что во время осмотра у меня просто отвалился палец на ноге, — рассказал медик.

После операции мужчина провел в лазарете неделю, а потом ему сказали, что его и еще нескольких тяжело раненых отправят домой.

Возвращение домой

Никиту сразу из больницы погрузили в самолет и отправили в Симферополь. Там всех раненых посадили в кузов грузовика и пять часов везли к месту обмена пленными. А на месте раненых просто положили на носилки на шоссе и ушли. К ним подбежали украинские военные и смогли их забрать.

Врач признается, что уже не верил в возвращение домой. Никита еще не знал, что случилось с его семьей. Его сразу отвезли в госпиталь в Запорожье.

Через некоторое время он смог связаться с женой. Выяснилось, что она вместе с 5-летним Артемом сейчас в Бельгии, в безопасности.

— Пять минут мы просто плакали в трубку. Мы пытались поговорить друг с другом, но не могли. По щекам текли слезы. Я только услышал, как она поздоровалась, и не могу перевести дух, — говорит Никита.

В то же время о судьбе отца пока ничего не известно. Он не вернулся в Украину вместе с Никитой.

Сейчас мужчина заново учится ходить. Признается, что сейчас больше всего он хочет попасть к жене и сыну.