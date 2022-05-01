Укрзалізниця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на пятницу, 1 мая 2022 года. За всеми изменениями в расписании следите на сайте https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов

08:30 753 Харьков-Пас – Львов

13:55 46/45 Лозовая — Ужгород (бесплатный рейс)

15:06 17/18 Львов — Знаменка

18:53 2/1 Харьков-Пас – Ивано-Франковск

19:27 795/796 Харьков-Пас – Днепр

21:16 164/163 Харьков-Пасс – Киев-Пасс

21:43 8/7 Кропивницкий – Одесса-Главная

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь.

Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.

Фото: Укрзализныця