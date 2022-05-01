Хакеры атакуют сервисы Укрзализныци: возможны проблемы с покупкой билетов онлайн

Электронные сервисы Укразализныци сегодня днем ​​подверглись враждебным хакерским атакам, поэтому у пассажиров могут возникнуть проблемы с приобретением электронных билетов на поезда, предупреждают в компании.

– Снова наблюдаем набеги орды на наши сервисы онлайн-продаж и линию поддержки, могут быть временные сбои. Просим набраться терпения, мы работаем над отражением атак, – говорится в заявлении Укрзализныци.

В то же время там уверяют, что кассы на вокзалах работают в обычном режиме, а поезда следуют по расписанию.

Накануне, 30 апреля, Укрзализныця возобновила свои онлайн-сервисы и продажу электронных билетов после неотложных технических работ.

С начала полномасштабного вторжения России Укрзализныця ежедневно выполняет эвакуационные рейсы, чтобы помочь украинцам выехать из городов, которые попадают под обстрелы захватчиков.

Related video

Для удобства компания создала специальный сайт uz-vezemo.com, на котором можно найти информацию о графике актуальных рейсов, покупках билетов и расписание дополнительных эвакуационных поездов.

Фото: УЗ