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Факты / Украина / Общество

В Харьковской области разоблачили женщину, которая распространяла информацию о перемещении ВСУ

Юля Захарченко редактор ленты
В'язниця

В Харьковской области разоблачена деятельность местной жительницы, которая отправляла информацию о расположении войск и техники Вооруженных сил Украины. Эти сведения помогали оккупационному режиму на территории украинских городов и сел.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 58-летняя женщина распространяла информацию о движении, перемещении, размещении военной техники и блокпостов ВСУ.

Жительница Харьковского района передавала сведения мужчине, который находится на временно оккупированной территории войсками страны-агрессора РФ и сотрудничает с прокремлевскими наемниками.

Фигурантке дела сообщили о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасах, движении, перемещении, размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения (по части 3 статьи 114-2 действующего Уголовного кодекса).

В настоящее время идет досудебное расследование. 58-летняя женщина может попасть в тюрьму на срок от восьми до 12 лет. Досудебное расследование осуществляет следственный отдел управления Службы безопасности Украины в Харьковской области.

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Фото: Depositphotos

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