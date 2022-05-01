Наливали воду в обувь и держали на морозе: украинцы о пытках в плену РФ

Среди украинцев, которых удалось освободить из российского плена во время обмена, есть люди с ампутированными конечностями, с сепсисом и тяжело раненые.

Омбудсмен Людмила Денисова рассказала о пытках и унижениях, которым подвергает РФ пленных украинцев.

По ее словам, россияне забирали у наших мужчин сапоги, наполняли их водой и заставляли снова обуваться, а затем лежать лицом к земле на морозе по 3-4 дня.

– С обмороженными конечностями и завязанными глазами мужчин переправляли в российские лагеря, затем в СИЗО №1 – тюрьму российского города Курск, где им не предоставлялась никакая медицинская помощь, – подчеркнула она.

Омбудсмен говорит, что уже в лагерях украинцам подстригали волосы, пытали, заставляли учить патриотические российские песни. Пленных по несколько раз в день допрашивали, а затем избивали и заставляли подписывать документы о том, что с ними хорошо обращались.

– Тяжело больных, с ампутированными в результате обморожений конечностями и пальцами ног, оккупанты решили обменять. Из-за отсутствия скорых их везли на обмен в течение пяти часов на грузовых железнодорожных платформах. Рашисты положили раненых на шоссе на носилках, где их забрали российские солдаты, – рассказывает Денисова.

Она в очередной раз напомнила, что захватывая в заложники мирных жителей, россияне нарушают нормы Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года.

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30 апреля состоялся восьмой обмен пленными между украинской и российской сторонами. В Украину вернулись 14 человек: по семеро военных и гражданских.

Одна из военных женщин, возвращенная из плена, на пятом месяце беременности.

Фото: Мінреінтеграції