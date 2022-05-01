Венедиктова объяснила, почему сложно доказать факт геноцида

Генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире телемарафона рассказала, как будут квалифицироваться дела по геноциду украинцев армией РФ.

– С первых дней войны у нас открыто дело по геноциду. Это статья 442 в Уголовном кодексе Украины, там есть первая и вторая части. По второй части – призывы к геноциду. Мы уже начали привлекать к ответственности. Была такая книга “Денацификации” Украины, которая стала основой речи Путина. То есть мы можем двигаться в этом направлении, – подчеркнула она.

В то же время, Венедиктова соглашается, что сама квалификация геноцида очень сложна. Она напомнила, что в начале марта прокурор МКС заявил, что у него есть компетенция и юрисдикция по геноциду, однако он более осторожен в таких квалификациях.

– По геноциду – нам нужен конкретный доступ к местам преступлений, чтобы их доказать, – сказала генпрокурор.

Она отметила, что под эту статью не подпадает насильственный вывоз гражданского населения – это военное преступление, квалификация статьи геноцида – насильственный вывоз детей, но это нужно еще доказать.