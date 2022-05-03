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Факты / Украина / Общество

Обманул волонтера на 87 тыс. грн, раскаялся и вернул деньги: в Харькове будут судить мужчину

Юля Захарченко редактор ленты
Національна поліція

В Харькове будут судить 36-летнего местного жителя, который обманул волонтерку на 87 тыс. грн. Мужчина продавал материалы ориентированно-стружечной плиты по привлекательно низкой цене, не имея этого товара.

По данным Харьковской областной прокуратуры, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину фигурант дела переехал в город Хмельницкий. В начале апреля мужчина опубликовал в интернете фейковое объявление.

Мужчина хотел “продать” ориентированно-стружечную плиту по низкой стоимости, но на самом деле не имел товара. На объявление откликнулась волонтер из Харькова, которая помогает местным жителям латать окна с помощью соответствующих материалов.

Мужчина сказал, что организует доставку в Харьков. Доверившись мошеннику, волонтер перечислила ему средства – около 87 тыс. грн. Харьковчанин раскаялся в содеянном и вернул женщине все деньги, отметили в прокуратуре.

В суд направили обвинительный акт в отношении 36-летнего мужчины по факту мошенничества (по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит штраф до 3 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, общественные работы до 240 часов, исправительные работы до двух лет или ограничение свободы до трех лет.

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Фото: Нацполиция

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