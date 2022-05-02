Вырвали ногти, связали и расстреляли: в Киевской области нашли тела замученных пытками людей

В Киевской области на территории села Калиновка нашли новое захоронение двух мужчин со следами пыток. Руки погибших были завязаны за спиной и с вырванными ногтями, а на телах нашли следы от огнестрельных ранений.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, предварительно российские военные во время временной оккупации села на территории Макаровской объединенной территориальной общины сначала пытали, а затем убили двух мирных жителей.

— Во время проведения следственных действий на территории села Калиновка Макаровской ОТО обнаружено несанкционированное захоронение двух мужчин со следами пыток. Руки погибших были с сорванными ногтями и завязаны за спиной. На их телах обнаружены огнестрельные ранения, — отметили в Офисе генпрокурора.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (по статье 438 действующего Уголовного кодекса Украины). Наибольшее наказание за это преступление предусматривает тюремное заключение до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

В настоящее время досудебное расследование преступления продолжается. В Офисе генерального прокурора Украины подчеркнули, что правоохранители продолжают документировать военные преступления российской армии, чтобы привлечь виновных к ответственности.