Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 67 день войны
Убили Убили
219 детей
Ранили Ранили
>405 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 787 взрослых
Факты / Украина / Общество

Вырвали ногти, связали и расстреляли: в Киевской области нашли тела замученных пытками людей

Юля Захарченко редактор ленты
Вырвали ногти, связали и расстреляли: в Киевской области нашли тела замученных пытками людей

В Киевской области на территории села Калиновка нашли новое захоронение двух мужчин со следами пыток. Руки погибших были завязаны за спиной и с вырванными ногтями, а на телах нашли следы от огнестрельных ранений.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, предварительно российские военные во время временной оккупации села на территории Макаровской объединенной территориальной общины сначала пытали, а затем убили двух мирных жителей.

— Во время проведения следственных действий на территории села Калиновка Макаровской ОТО обнаружено несанкционированное захоронение двух мужчин со следами пыток. Руки погибших были с сорванными ногтями и завязаны за спиной. На их телах обнаружены огнестрельные ранения, — отметили в Офисе генпрокурора.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (по статье 438 действующего Уголовного кодекса Украины). Наибольшее наказание за это преступление предусматривает тюремное заключение до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

В настоящее время досудебное расследование преступления продолжается. В Офисе генерального прокурора Украины подчеркнули, что правоохранители продолжают документировать военные преступления российской армии, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Читайте
РФ убивает мирных жителей: Денисова призвала предоставить Украине оружие для борьбы с агрессором

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Офис генпрокурора

Фото: ГСЧС

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка