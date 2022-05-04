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Факты / Украина / Общество

Из-за вражеских обстрелов некоторые поезда Укрзализныци будут курсировать с задержкой

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Из-за вражеских обстрелов некоторые поезда Укрзализныци будут курсировать с задержкой

В связи с вражескими обстрелами железнодорожных подстанций, ряд поездов Укрзализныци будет следовать с задержкой.

Об этом сообщает Укрзализныця.

В частности, задержаны поезда на подъезде к Львову.

— Информация обновляется, следите за официальными сообщениями и не выходите из укрытий во время сигнала тревоги, — говорится в сообщении.

Напомним, оперативный перечень задержек публикуется на uz-vezemo.com. Все изменения в расписании Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

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