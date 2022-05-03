Ищут “неугодные” соцсети: оккупанты в Луганской области проверяют у людей гаджеты

На оккупированных территориях Луганской области “народная милиция” конфискует мобильные телефоны и другие гаджеты, оставляя людей без возможности следить за новостями и общаться с родными. Об этом сообщил руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Отмечается, что соответствующий приказ издали оккупационные власти “ЛНР”. У людей будут проверять телефоны, планшеты и другие гаджеты на наличие “неугодных” социальных сетей, а также диалогов с родственниками, проживающими вне “республики”.

Вещи конфискуют на 30 дней, и неизвестно, вернут ли. Людям даже угрожают наказанием.

– Они хотят ограничить свободу слова. То есть изолировать население от возможности выбирать те каналы информации, за которыми люди хотят следить, анализировать и быть в курсе событий, — отмечает Гайдай.

Он добавил, что это касается и общения с родными, у которых есть иная, нежели у боевиков “ЛНР” и России, точка зрения. В Луганской области люди спешно начали удаляться из социальных сетей и чистить телефонные номера.

Источник: Сергей Гайдай