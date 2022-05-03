Попытка нащупать “успех”: как изменялись сценарии РФ в Украине

За более чем два месяца полномасштабной войны против Украины Россия чуть ли не еженедельно меняла свои планы. Сначала она планировала молниеносно захватить всю территорию Украины, а сейчас думает о том, как “легализовать” оккупированные территории.

Несмотря на то, что РФ способна принести еще много бед украинской земле, продемонстрировать значительных достижений она не может. Факты ICTV собрали сценарии России в Украине, о которых сообщали перед началом полномасштабного вторжения и на протяжении горячей фазы войны.

“Победа” еще до войны

В конце 2021 года началось накопление российских войск на границе с Украиной. Незадолго после этого коллективный Запад начал говорить о подготовке России к полномасштабной войне.

Тогда же начали появляться первые подробности планов государства-агрессора.

Мало кто считал, что той группировки, которую собрала Россия на границах Украины, будет достаточно, чтобы захватить всю территорию нашего государства, но в том, что она способна далеко продвинуться и нанести значительный ущерб Украине, никто не сомневался.

В немецком издании Bild даже появился максимальный план Кремля, включавший захват двух третей Украины.

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Исключение составляли бы только западные области, а Киев должен был пасть в первые дни.

– Украинцы будут бороться, но они не смогут противостоять большой атаке россиян, – заявлял тогда источник издания.

Согласно ему, после захвата части Украины должны были создать так называемый “народный совет” вместо украинского парламента, который стал бы марионеточной властью РФ в нашем государстве.

В марте один из захваченных в плен российских военных рассказал, что оккупанты надеялись выполнить задачи в течение трех дней после начала полномасштабной войны.

– Нам сказали, что пойдем маршем по маршруту. Взяли воды и еды на три дня. Через три дня должны были вернуться в лагерь, — сказал российский пленный во время допроса СБУ.

Косвенно о “блицкриге” вспоминал и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

За несколько недель до вторжения он заявлял, что война Украины с Беларусью длилась бы всего несколько дней. Фактически из-за того, что к войне присоединилась ОДКБ.

— Украина никогда с нами не будет воевать: эта война будет длиться максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать, — заявил Лукашенко.

Эти планы подтверждались и случайно вышедшей на РИА Новости 26 февраля статьей. Ее быстро скрыли, но поскольку она все же попала в сеть, ее удалось восстановить.

Одним из ее тезисов было то, что РФ “восстанавливает свою историческую полноту, собрав великороссов, белорусов и малороссов”. Вполне вероятно, что это должно было стать предпосылкой для восстановления какого-либо подобия Советского Союза.

Фактически государство-агрессор хотело уничтожить украинскую государственность и идентичность украинцев. Для этого даже готовились специальные расстрельные списки, о чем в феврале писало издание Foreign Policy.

Подтверждение этому мы увидели после полномасштабного вторжения РФ, когда было несколько покушений на жизнь членов высшего политического военного руководства страны и массовые убийства граждан.

А недавно эти планы россиян подтвердил и городской глава Бучи Анатолий Федорук. По его словам, оккупанты составляли списки лиц, которых собирались убить. В него, в частности, попал он и несколько местных депутатов.

– Не собственноручно они были написаны. Кто-то из местных надиктовал. Возможно, какие-то коллаборации были. То есть они заранее знали, к кому идут, по какому адресу, и что это за человек, – сказал Федорук канадскому телеканалу CBC.

Россия готовила геноцид украинцев и продолжает его осуществлять – это мы, к сожалению, видим очень четко.

Необдуманные планы Б

Не может не внушать сдержанного оптимизма то, что Россия чуть ли не еженедельно в публичном пространстве “корректировала” свои планы.

Российский блицкриг довольно быстро потерпел поражение, из-за чего изменилась и российская риторика.

От уничтожения националистов до освобождения мира от Запада – чего только не говорила российская пропаганда, чтобы скрыть свой провал.

В середине марта большинство изданий мира начали писать о том, что Россия переходит к плану Б, ведь ей не удалось достичь первоначальных целей.

Как именно он будет реализовываться, пока не ясно. Четко видно только одно — Путину нужно продемонстрировать хоть какой-то “успех” в украинской кампании.

Примечательно, что российские войска пытаются оккупировать как можно больше территории, чтобы продать это под предлогом выполнения всех поставленных целей.

Но есть одно “но”. Еще до начала полномасштабного вторжения Россия декларировала, что должна помочь “ДНР” и “ЛНР”, а после их официального признания вынуждена идти к границам Донецкой и Луганской областей.

В настоящее время большинство военных экспертов констатируют, что несмотря на тяжелые бои на восточном и южном направлениях, российские войска истощаются и вскоре потеряют свой наступательный потенциал.

Разведка получила информацию о том, что Путин может пойти на самый необдуманный шаг и объявить масштабную мобилизацию в России, чтобы попытаться достичь каких-либо целей в войне.

— Будет ли Россия объявлять полную мобилизацию, безусловно, это будет зависеть от тех боевых действий, которые сейчас продолжаются в восточной операционной зоне. То есть если врагу не удастся достичь своих планов в ближайшей перспективе, такой сценарий вполне возможен, мы его не исключаем, — объяснил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

Однако реальность такова, что это лишь попытка выиграть время и перевести войну в затяжную фазу.

А в ней у Украины будут гораздо лучшие позиции, особенно учитывая недавние решения по передаче союзниками тяжелого вооружения.

– Если в конце концов это перерастет в длительную войну на истощение, Украина, кажется, в целом в более благоприятном положении, – объяснял старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа Майкл Кофман.

Попытки показать “успех”

В целом, у России остается не так много сценариев, чтобы показать успех в Украине. Одним из них называют создание новых квазиобразований и “присоединение” их к государству-агрессору.

Слухи о так называемом референдуме на Херсонщине ходят довольно давно. И хотя пока РФ на этот шаг не решилась, это может быть единственной возможностью продемонстрировать хоть какой-то “успех”.

Не исключают и “корейского” сценария для Украины – то есть попытки разделить Украину на две условные части.

— Есть основания полагать, что он (Путин, — Ред.) рассматривает “корейский” сценарий для Украины. То есть попытается навязать линию распределения между неоккупированными и оккупированными регионами нашей страны. Фактически это попытка создать в Украине Северную и Южную Корею. Ведь проглотить все государство он точно не в силе, – заявил в конце марта начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Даже несмотря на ряд провалов Россия до сих пор не оставляет попыток убрать законно избранные власти Украины, о чем свидетельствует информация США.

Оккупанты пытаются придумать новую “конституцию” для Украины, согласно которой будут признавать только марионеточное руководство на оккупированных территориях.

– Планы нового “правительства” и новой “конституции” разрабатывают российские чиновники и так называемые сепаратисты. Это планирование включает мораторий, который не позволяет легитимным украинским лидерам и поддерживающим законное правительство Украины занимать какие-либо руководящие должности, — рассказал посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер.

Россия может пытаться хоть президента-беглеца Виктора Януковича вернуть как “легитимного” главу Украины.

В таком случае российскому руководству и войскам придется узнать, какого мнения об их действиях ВСУ. А с принятием ленд-лиза есть подозрение, что аргументы будут крайне убедительными.