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Факты / Украина / Общество

Попытка нащупать “успех”: как изменялись сценарии РФ в Украине

Владислав Бомбела Журналист
Плани РФ в Україні

За более чем два месяца полномасштабной войны против Украины Россия чуть ли не еженедельно меняла свои планы. Сначала она планировала молниеносно захватить всю территорию Украины, а сейчас думает о том, как “легализовать” оккупированные территории.

Несмотря на то, что РФ способна принести еще много бед украинской земле, продемонстрировать значительных достижений она не может. Факты ICTV собрали сценарии России в Украине, о которых сообщали перед началом полномасштабного вторжения и на протяжении горячей фазы войны.

“Победа” еще до войны

В конце 2021 года началось накопление российских войск на границе с Украиной. Незадолго после этого коллективный Запад начал говорить о подготовке России к полномасштабной войне.

Тогда же начали появляться первые подробности планов государства-агрессора.

Мало кто считал, что той группировки, которую собрала Россия на границах Украины, будет достаточно, чтобы захватить всю территорию нашего государства, но в том, что она способна далеко продвинуться и нанести значительный ущерб Украине, никто не сомневался.

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В немецком издании Bild даже появился максимальный план Кремля, включавший захват двух третей Украины.

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Исключение составляли бы только западные области, а Киев должен был пасть в первые дни.

– Украинцы будут бороться, но они не смогут противостоять большой атаке россиян, – заявлял тогда источник издания.

Согласно ему, после захвата части Украины должны были создать так называемый “народный совет” вместо украинского парламента, который стал бы марионеточной властью РФ в нашем государстве.

В марте один из захваченных в плен российских военных рассказал, что оккупанты надеялись выполнить задачи в течение трех дней после начала полномасштабной войны.

– Нам сказали, что пойдем маршем по маршруту. Взяли воды и еды на три дня. Через три дня должны были вернуться в лагерь, — сказал российский пленный во время допроса СБУ.

Косвенно о “блицкриге” вспоминал и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

За несколько недель до вторжения он заявлял, что война Украины с Беларусью длилась бы всего несколько дней. Фактически из-за того, что к войне присоединилась ОДКБ.

— Украина никогда с нами не будет воевать: эта война будет длиться максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать, — заявил Лукашенко.

Эти планы подтверждались и случайно вышедшей на РИА Новости 26 февраля статьей. Ее быстро скрыли, но поскольку она все же попала в сеть, ее удалось восстановить.

Одним из ее тезисов было то, что РФ “восстанавливает свою историческую полноту, собрав великороссов, белорусов и малороссов”. Вполне вероятно, что это должно было стать предпосылкой для восстановления какого-либо подобия Советского Союза.

Фактически государство-агрессор хотело уничтожить украинскую государственность и идентичность украинцев. Для этого даже готовились специальные расстрельные списки, о чем в феврале писало издание Foreign Policy.

Буча

Подтверждение этому мы увидели после полномасштабного вторжения РФ, когда было несколько покушений на жизнь членов высшего политического военного руководства страны и массовые убийства граждан.

А недавно эти планы россиян подтвердил и городской глава Бучи Анатолий Федорук. По его словам, оккупанты составляли списки лиц, которых собирались убить. В него, в частности, попал он и несколько местных депутатов.

– Не собственноручно они были написаны. Кто-то из местных надиктовал. Возможно, какие-то коллаборации были. То есть они заранее знали, к кому идут, по какому адресу, и что это за человек, – сказал Федорук канадскому телеканалу CBC.

Россия готовила геноцид украинцев и продолжает его осуществлять – это мы, к сожалению, видим очень четко.

Необдуманные планы Б

Не может не внушать сдержанного оптимизма то, что Россия чуть ли не еженедельно в публичном пространстве “корректировала” свои планы.

Российский блицкриг довольно быстро потерпел поражение, из-за чего изменилась и российская риторика.

От уничтожения националистов до освобождения мира от Запада – чего только не говорила российская пропаганда, чтобы скрыть свой провал.

В середине марта большинство изданий мира начали писать о том, что Россия переходит к плану Б, ведь ей не удалось достичь первоначальных целей.

Как именно он будет реализовываться, пока не ясно. Четко видно только одно — Путину нужно продемонстрировать хоть какой-то “успех” в украинской кампании.

Примечательно, что российские войска пытаются оккупировать как можно больше территории, чтобы продать это под предлогом выполнения всех поставленных целей.

Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії

Но есть одно “но”. Еще до начала полномасштабного вторжения Россия декларировала, что должна помочь “ДНР” и “ЛНР”, а после их официального признания вынуждена идти к границам Донецкой и Луганской областей.

В настоящее время большинство военных экспертов констатируют, что несмотря на тяжелые бои на восточном и южном направлениях, российские войска истощаются и вскоре потеряют свой наступательный потенциал.

Разведка получила информацию о том, что Путин может пойти на самый необдуманный шаг и объявить масштабную мобилизацию в России, чтобы попытаться достичь каких-либо целей в войне.

— Будет ли Россия объявлять полную мобилизацию, безусловно, это будет зависеть от тех боевых действий, которые сейчас продолжаются в восточной операционной зоне.

То есть если врагу не удастся достичь своих планов в ближайшей перспективе, такой сценарий вполне возможен, мы его не исключаем, — объяснил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

Однако реальность такова, что это лишь попытка выиграть время и перевести войну в затяжную фазу.

А в ней у Украины будут гораздо лучшие позиции, особенно учитывая недавние решения по передаче союзниками тяжелого вооружения.

– Если в конце концов это перерастет в длительную войну на истощение, Украина, кажется, в целом в более благоприятном положении, – объяснял старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа Майкл Кофман.

Попытки показать “успех”

В целом, у России остается не так много сценариев, чтобы показать успех в Украине. Одним из них называют создание новых квазиобразований и “присоединение” их к государству-агрессору.

Слухи о так называемом референдуме на Херсонщине ходят довольно давно. И хотя пока РФ на этот шаг не решилась, это может быть единственной возможностью продемонстрировать хоть какой-то “успех”.

Не исключают и “корейского” сценария для Украины – то есть попытки разделить Украину на две условные части.

— Есть основания полагать, что он (Путин, — Ред.) рассматривает “корейский” сценарий для Украины. То есть попытается навязать линию распределения между неоккупированными и оккупированными регионами нашей страны.

Фактически это попытка создать в Украине Северную и Южную Корею. Ведь проглотить все государство он точно не в силе, – заявил в конце марта начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Даже несмотря на ряд провалов Россия до сих пор не оставляет попыток убрать законно избранные власти Украины, о чем свидетельствует информация США.

Володимир Зеленський

Оккупанты пытаются придумать новую “конституцию” для Украины, согласно которой будут признавать только марионеточное руководство на оккупированных территориях.

– Планы нового “правительства” и новой “конституции” разрабатывают российские чиновники и так называемые сепаратисты.

Это планирование включает мораторий, который не позволяет легитимным украинским лидерам и поддерживающим законное правительство Украины занимать какие-либо руководящие должности, — рассказал посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер.

Россия может пытаться хоть президента-беглеца Виктора Януковича вернуть как “легитимного” главу Украины.

В таком случае российскому руководству и войскам придется узнать, какого мнения об их действиях ВСУ. А с принятием ленд-лиза есть подозрение, что аргументы будут крайне убедительными.

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