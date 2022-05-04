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Факты / Украина / Общество

Армия РФ пытается взять под контроль Азовсталь, но успеха нет, — Генштаб ВСУ

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Армия РФ пытается взять под контроль Азовсталь, но успеха нет, — Генштаб ВСУ

Российские военные не оставляют попытки штурмовать завод Азовсталь в Мариуполе. Сейчас продолжается блокирование и попытки уничтожения украинских подразделений в этом районе.

Об этом говорится в ежедневном отчете Генштаба ВСУ.

— В отдельных районах, при поддержке авиации, враг возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода, — говорится в сообщении.

В Генштабе добавляют, что российские войска не имеют успеха в своих планах.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 70-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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