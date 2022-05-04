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Факты / Украина / Общество

Британские беспилотники Malloy T150 могут доставлять грузы на передовую

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Malloy T150 БПЛА

Великобритания передаст Украине беспилотные грузовые аппараты Malloy T150, способные доставлять тяжелое оборудование на передовую.

Эти БПЛА входят в новый пакет военной помощи, объявленный премьер-министром Борисом Джонсоном.

Они отлично зарекомендовали себя в подразделениях Королевской морской пехоты Великобритании.

Malloy Aeronautics T150 — беспилотники-квардрокоптеры, которые могут доставлять грузы.

Они успешно прошли испытания в любых погодных условиях: дождь, порывистый ветер, пустыня и снег.

Грузовым дроном можно управлять с ноутбука, используя точки на карте для определения маршрута полета.

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Технические характеристики Malloy T150

Тип аппарата: грузовой дрон eVTOL

Пилотирование: автономное

Емкость: только груз

Максимальная дальность: 70 км

Время полета: 36 минут

Максимальная полезная нагрузка: 68 кг

Пропеллеры: 8 пропеллеров

Электродвигатели: 8 электродвигателей

Источник питания: аккумулятор

Характеристики безопасности: распределенный электрический двигатель обеспечивает безопасность за счет резервирования. DEP означает наличие нескольких пропеллеров и двигателей на аппарате, так что если один или несколько двигателей или пропеллеров выйдут из строя, другие рабочие двигатели и пропеллеры могут безопасно посадить летательный аппарат.

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Стоимость: в открытом доступе нет, но поставки беспилотников Malloy T150 — это часть нового пакета военной помощи в размере 300 млн фунтов стерлингов ($375 млн.), которую анонсировал Борис Джонсон.

Источник: Sky News

Фото: MalloyAero

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