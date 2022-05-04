Великобритания передаст Украине беспилотные грузовые аппараты Malloy T150, способные доставлять тяжелое оборудование на передовую.

Эти БПЛА входят в новый пакет военной помощи, объявленный премьер-министром Борисом Джонсоном.

Они отлично зарекомендовали себя в подразделениях Королевской морской пехоты Великобритании.

Malloy Aeronautics T150 — беспилотники-квардрокоптеры, которые могут доставлять грузы.

Они успешно прошли испытания в любых погодных условиях: дождь, порывистый ветер, пустыня и снег.

Грузовым дроном можно управлять с ноутбука, используя точки на карте для определения маршрута полета.

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Технические характеристики Malloy T150

Тип аппарата: грузовой дрон eVTOL

Пилотирование: автономное

Емкость: только груз

Максимальная дальность: 70 км

Время полета: 36 минут

Максимальная полезная нагрузка: 68 кг

Пропеллеры: 8 пропеллеров

Электродвигатели: 8 электродвигателей

Источник питания: аккумулятор

Характеристики безопасности: распределенный электрический двигатель обеспечивает безопасность за счет резервирования. DEP означает наличие нескольких пропеллеров и двигателей на аппарате, так что если один или несколько двигателей или пропеллеров выйдут из строя, другие рабочие двигатели и пропеллеры могут безопасно посадить летательный аппарат.

Стоимость: в открытом доступе нет, но поставки беспилотников Malloy T150 — это часть нового пакета военной помощи в размере 300 млн фунтов стерлингов ($375 млн.), которую анонсировал Борис Джонсон.

Источник: Sky News

Фото: MalloyAero