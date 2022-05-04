Великобритания передаст Украине беспилотные грузовые аппараты Malloy T150, способные доставлять тяжелое оборудование на передовую.
Эти БПЛА входят в новый пакет военной помощи, объявленный премьер-министром Борисом Джонсоном.
Они отлично зарекомендовали себя в подразделениях Королевской морской пехоты Великобритании.
Malloy Aeronautics T150 — беспилотники-квардрокоптеры, которые могут доставлять грузы.
Они успешно прошли испытания в любых погодных условиях: дождь, порывистый ветер, пустыня и снег.
Грузовым дроном можно управлять с ноутбука, используя точки на карте для определения маршрута полета.
Технические характеристики Malloy T150
Тип аппарата: грузовой дрон eVTOL
Пилотирование: автономное
Емкость: только груз
Максимальная дальность: 70 км
Время полета: 36 минут
Максимальная полезная нагрузка: 68 кг
Пропеллеры: 8 пропеллеров
Электродвигатели: 8 электродвигателей
Источник питания: аккумулятор
Характеристики безопасности: распределенный электрический двигатель обеспечивает безопасность за счет резервирования. DEP означает наличие нескольких пропеллеров и двигателей на аппарате, так что если один или несколько двигателей или пропеллеров выйдут из строя, другие рабочие двигатели и пропеллеры могут безопасно посадить летательный аппарат.
Стоимость: в открытом доступе нет, но поставки беспилотников Malloy T150 — это часть нового пакета военной помощи в размере 300 млн фунтов стерлингов ($375 млн.), которую анонсировал Борис Джонсон.
Источник: Sky News
Фото: MalloyAero