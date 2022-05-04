Дефицит кокаина заставил перейти на что-то тяжелее: Подоляк отреагировал на слова Захаровой

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на слова спикерши российского МИД Марии Захаровой. Последняя заявила, что вместе с бойцами полка Азов якобы воюют “израильские наемники”.

Подоляк отметил, что российские дипломаты, вероятно из-за нехватки кокаина, вынуждены перейти на “что-то тяжелее”.

— В МИД РФ заявили, что рядом с “нацистами” Азова воюют израильские наемники. В апреле в Эстонии арестовали 3,5 т кокаина, который увозили контрабандой в Россию. Кажется, дефицит кокаина заставил работников МИДа перейти на что-то тяжелее, — написал Подоляк.

У МЗС Рф заявили, що поруч із нацистами «Азова» воюють ізраїльські найманці. У квітні в Естонії заарештували 3,5 т кокаїну, який везли контрабандою в Росію. Здається, дефіцит кокаїну змусив працівників МЗС перейти на щось важче. pic.twitter.com/diWvWftHQQ Сейчас смотрят — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 4, 2022

Еще до Захаровой порции абсурда блеснул и главный российский дипломат Сергей Лавров. В своем интервью он назвал “самыми ярыми антисемитами” самих евреев, а также сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Гитлером.

В ответ глава израильского МИД Яир Лапид назвал высказывания своего российского коллеги “непростительными и возмутительными”, охарактеризовав их как “ужасную историческую ошибку”.

После эвакуации гражданских лиц с завода Азовсталь в Мариуполе оккупационные войска РФ продолжили обстрел комбината.

Согласно данным как украинской, так российской сторон, захватнические войска РФ начали новые атаки по металлургическому комбинату сразу после эвакуации.

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