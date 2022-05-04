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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Дефицит кокаина заставил перейти на что-то тяжелее: Подоляк отреагировал на слова Захаровой

Подоляк о Захаровой: Дефицит кокаина заставил перейти на что-то тяжелее

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на слова спикерши российского МИД Марии Захаровой. Последняя заявила, что вместе с бойцами полка Азов якобы воюют “израильские наемники”.

Подоляк отметил, что российские дипломаты, вероятно из-за нехватки кокаина, вынуждены перейти на “что-то тяжелее”.

— В МИД РФ заявили, что рядом с “нацистами” Азова воюют израильские наемники. В апреле в Эстонии арестовали 3,5 т кокаина, который увозили контрабандой в Россию. Кажется, дефицит кокаина заставил работников МИДа перейти на что-то тяжелее, — написал Подоляк.

Еще до Захаровой порции абсурда блеснул и главный российский дипломат Сергей Лавров. В своем интервью он назвал “самыми ярыми антисемитами” самих евреев, а также сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Гитлером.

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В ответ глава израильского МИД Яир Лапид назвал высказывания своего российского коллеги “непростительными и возмутительными”, охарактеризовав их как “ужасную историческую ошибку”.

После эвакуации гражданских лиц с завода Азовсталь в Мариуполе оккупационные войска РФ продолжили обстрел комбината.

Согласно данным как украинской, так российской сторон, захватнические войска РФ начали новые атаки по металлургическому комбинату сразу после эвакуации.

МИД России, Михаил Подоляк, Російська агресія
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