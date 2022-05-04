С начала полномасштабной войны в Украине Польша приняла больше всего наших соотечественников – по обновленным данным ООН, из 5 млн украинцев, выехавших за границу, более 3 млн остановились в соседней Польше.

Правительство страны создало одни из самых благоприятных условий для украинских беженцев. В частности, максимально упростили условия трудоустройства для украинцев, пересекших границу после 24 февраля.

С тех пор более 970 тыс. украинцев в Польше уже получили РESEL – налоговый и регистрационный номер для идентификации человека. Около 80 тыс. уже официально трудоустроены.

Официальное трудоустройство, какие документы нужны

Для начала гражданам, приехавшим в Польшу и планирующим оставаться в стране, нужно легализовать пребывание.

Можно оформить статус беженца или податься на временную защиту. Получение статуса беженца — длительная процедура, кандидаты не смогут трудоустроиться, пока не получат соответствующий документ, а это шесть месяцев.

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Чтобы не терять времени и сразу работать, лучше податься на временную защиту. Для этого нужно получить персональный номер PESEL – это своего рода пропуск в социальную жизнь страны, возможность беспрепятственно пользоваться услугами системы здравоохранения, социальной помощи, работать или даже создать собственную компанию в Польше.

Чтобы получить PESEL, нужно подать соответствующее ходатайство в муниципалитет города или в управление гмины, на территории которой находитесь, обязательно в течение 60 дней с даты въезда на территорию Польши.

Для оформления заполнить соответствующее заявление, принести документ, удостоверяющий личность, и цветное фото. Человек, получивший PESEL по процедуре временной защиты, может легально находиться на территории Польши уже не 90 дней, а 18 месяцев. И сразу трудоустраиваться без разрешения на работу, которое было обязательным для украинцев до 24 февраля.

Где искать работу

И до начала полномасштабной войны в Украине Польша была лидером среди трудовых мигрантов украинцев, поэтому есть множество ресурсов, где можно искать работу.

Среди популярных польских – Pracuj.pl и Praca.pl (на смартфоне можно установить приложение ePraca). Есть вакансии от польских работодателей на украинских сайтах по поиску работы. Также можно воспользоваться бесплатными услугами польских центров занятости.

Впрочем, как и в мирное время, нужно быть осторожным, чтобы не попасть на крючок мошенников.

Юристы отмечают, что обязательно с работодателем следует заключать письменный трудовой договор, иначе, по законам Польши, вы работаете нелегально.

Прежде чем подписать трудовой договор, обязательно ознакомьтесь с его пунктами, попросите кого-нибудь перевести документ на украинский. Ни в коем случае работодатель не имеет права забирать ваши документы, а только делать копии.

Какие вакансии есть в Польше

Многие украинские мужчины вернулись из-за границы защищать Украину от агрессора, поэтому в Польше сейчас катастрофически не хватает мужских рук.

По данным агентств по трудоустройству, 70% вакансий на польском рынке труда ориентированы именно на мужчин – строительная, автомобильная отрасли, тяжелая промышленность.

Следовательно, среди свободных вакансий много:

грузчиков (10-15 злотых/час);

строителей (20-25 злотых/час);

сварщиков (20-25 злотых/час);

электриков (20-30 злотых/час).

В то же время среди женщин, в большинстве своем переехавших в Польшу за последние два месяца, огромная конкуренция.

На одну вакансию могут претендовать до 20 женщин из Украины, говорят в агентствах по трудоустройству. Без знания языка женщины в Польше могут устроиться на следующие вакансии:

работник на склад (10-15 злотых/час);

работники на сезонный сбор урожая (10-15 злотых/час);

работники на производство (20 злотых/час);

клининг (до 15 злотых/час);

повар/официант (20 злотых/час);

швея (15-20 злотых/час).

По данным министерства семьи, в Польше уже трудоустроились 69,2 тыс. граждан Украины, 76% женщины. Половина из них трудоустроилась для выполнения простых работ. Меньше 14% получили работу на промышленных предприятиях, 10% – работники сферы обслуживания и продаж, 8,5% нашли работу в офисе.

Больше всего наших соотечественников трудоустроилось в Мазовецком воеводстве, Великопольще и Нижней Силезии.

Материал подготовлен при поддержке Международного фонда Відродження в рамках проекта Украинцы в Польше. Материал отображает позицию авторов и не обязательно совпадает с позицией Международного фонда Відродження.