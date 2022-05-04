Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 70 день войны
Убили Убили
220 детей
Ранили Ранили
>407 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 153 взрослых
Факты / Украина / Общество

В Конотопе не будет российских агентов: мэр запретил деятельность УПЦ МП

Валентина Летяк редактор ленты
патріарх кіріл

Мэр Конотопа Артем Семенихин подписал распоряжение о запрещении деятельности на территории города Украинской православной церкви Московского патриархата, поскольку в ее храмах идет открытая пророссийская пропаганда.

– Между врагом и его агентом нет разницы. А в случае моспархата это два в одном. Поэтому я решил запретить на территории моего города деятельность этой агентурной сети ФСБ, – объяснил глава города.

В распоряжении Семенихина отмечено, что УПЦ МП несет угрозу национальной безопасности Украины. Он руководствуется статьей 42 Закона О местном самоуправлении в Украине и законом О правовом режиме военного положения.

Документ направлен на консолидацию украинского общества, недопущение раскола Конотопской общины на религиозной почве, антиукраинской деятельности, спекуляций на верованиях жителей, учитывая открытую пророссийскую пропаганду в храмах УПЦ, которая подчиняется патриарху Московскому Кириллу.

Читайте
Священники УПЦ МП требуют международного церковного трибунала для патриарха Кирилла

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка