В Конотопе не будет российских агентов: мэр запретил деятельность УПЦ МП

Мэр Конотопа Артем Семенихин подписал распоряжение о запрещении деятельности на территории города Украинской православной церкви Московского патриархата, поскольку в ее храмах идет открытая пророссийская пропаганда.

– Между врагом и его агентом нет разницы. А в случае моспархата это два в одном. Поэтому я решил запретить на территории моего города деятельность этой агентурной сети ФСБ, – объяснил глава города.

В распоряжении Семенихина отмечено, что УПЦ МП несет угрозу национальной безопасности Украины. Он руководствуется статьей 42 Закона О местном самоуправлении в Украине и законом О правовом режиме военного положения.

Документ направлен на консолидацию украинского общества, недопущение раскола Конотопской общины на религиозной почве, антиукраинской деятельности, спекуляций на верованиях жителей, учитывая открытую пророссийскую пропаганду в храмах УПЦ, которая подчиняется патриарху Московскому Кириллу.

Читайте Священники УПЦ МП требуют международного церковного трибунала для патриарха Кирилла