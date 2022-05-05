В Изюме оккупанты уже неделю глушат мобильную связь украинских операторов

Во временно оккупированном Изюме под Харьковом российские наемники уже почти неделю глушат мобильную связь украинских мобильных операторов с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отметила, что действия путинских военных приводят к нарушению прав украинских граждан на получение важной информации об опасности для жизни и здоровья.

— Граждане должны оперативно получать информацию о необходимости и путях эвакуации, транспортном сообщении, получении медицинской и психологической помощи, — отметила уполномоченная Верховной Рады по правам человека.

По словам Людмилы Денисовой, отключение мобильной связи также лишает граждан средств коммуникации со своими родными и близкими.

Уполномоченная Верховной Рады подчеркнула, что действия путинских наемников являются нарушением статей 8, 10 Конвенции о защите прав человека, основополагающих свобод и Женевской конвенции 1949 о защите гражданского населения во время войны.

Людмила Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения страны-агрессора Российской Федерации в Украину с призывом учесть преступные нарушения РФ.