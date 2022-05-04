Враг сосредоточил до 40 единиц ударных и транспортных вертолетов Ми-24 тами-8 на территории Белгородской области.

Сообщает Генштаб ВСУ.

Сосредоточение вертолетов происходит в непосредственной близости к государственной границе Украины.

Также Генштаб сообщает, что противник активизировал задачи ракетно-бомбовых ударов с целью разрушения транспортной инфраструктуры Украины.

— С целью достижения определенных целей противник пытается наносить урон подразделениям Сил обороны, проводит перегруппировку и усиление своих войск, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения, — говорится в сообщении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 70-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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