Враг сосредоточил до 40 единиц ударных и транспортных вертолетов Ми-24 тами-8 на территории Белгородской области.
Сообщает Генштаб ВСУ.
Сосредоточение вертолетов происходит в непосредственной близости к государственной границе Украины.
Также Генштаб сообщает, что противник активизировал задачи ракетно-бомбовых ударов с целью разрушения транспортной инфраструктуры Украины.
— С целью достижения определенных целей противник пытается наносить урон подразделениям Сил обороны, проводит перегруппировку и усиление своих войск, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения, — говорится в сообщении.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 70-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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