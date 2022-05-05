Экстрадиция в Украину задержанного в Испании и подозреваемого в государственной измене пророссийского блогера Анатолия Шария – это только дело времени.

В этом убежден член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Такое мнение он высказал в эфире информационного телемарафона.

— Я убежден, что адвокаты Шария будут обжаловать все действия. Поэтому надеяться, что он будет на территории Украины завтра – слишком оптимистично. Но в том, что он точно попадет на территорию Украины и будет передан в руки правосудия, у меня нет сомнений, — считает Федор Вениславский.

По его словам, пророссийский блогер Шарий был задержан в рамках международно-правовой помощи за совершение им ряда преступлений в Украине.

– Сейчас будет начата процедура его экстрадиции в Украину. Он предстанет перед украинским судом и будет нести ответственность по украинскому закону, — отметил Вениславский.

Стало известно, что в Испании задержан Анатолий Шарий. Служба безопасности Украины подозревает пророссийского пропагандиста в государственной измене.