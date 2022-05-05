Из-за значительных потерь враг вывел на восстановление подразделения из состава 4-й танковой дивизии, 1-й танковой армии и 106-й воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Донецком направлении противник пытался овладеть Попасной, взять под полный контроль город Рубежное и обеспечить благоприятные условия для продолжения наступления в направлениях на города Лиман и Северодонецк.

В Генштабе добавили, что враг не имел успеха ни в одном из своих планов.

На Южнобугском направлении противник сосредоточил усилия на фортификационном оборудовании позиций и пополнении запасов боеприпасов, горючего и материально-технических средств.

Враг не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

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На Слобожанском направлении противник пытался восстановить утраченные позиции в районе Харькова.

— Противник провел неудачную попытку наступления в районе населенного пункта Старый Салтов, — сообщают в Генштабе.

На временно захваченных территориях продолжаются административно-полицейские меры.

Оккупанты продолжают проводить фильтрационные мероприятия для местных жителей, препятствуют эвакуации на территорию, подконтрольную украинской власти.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 71-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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