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Факты / Украина / Общество

Эвакуационные поезда из Харькова — расписание и рейсы на 5 мая 2022

Олена Конюшок SEO-спеціаліст
поїзд

Укрзалізниця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на пятницу, 5 мая 2022 года. За всеми изменениями в расписании следите на сайте https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов

  • 08: 30 753 Харьков-Пас-Львов
  • 13: 55 46/45 Лозовая — Ужгород
  • 15: 06 17/18 Львов-Знаменка
  • 18: 53 2/1 Харьков-Пас-Ивано-Франковск
  • 19: 27 795/796 Харьков-Пас-Днепр
  • 21: 16 164/163 Харьков-Пас-Киев-Пас
  • 21:43 8/7 Кропивницкий — Одесса-Главная

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь.

Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.

Читайте
Эвакуационные поезда - где смотреть расписание и как купить билет

ФотоУкрзализныця

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