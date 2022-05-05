С 24 февраля 12 млн человек – более четверти населения Украины – вынуждены были покинуть свои дома. Война России против Украины привела к страданиям и перемещению людей в беспрецедентных масштабах. Более 5 млн украинцев пересекли границы в поисках защиты в других странах. Кроме того, еще свыше 7 млн стали внутренне перемещенными лицами внутри страны.

Потребности переселенцев огромны и продолжают расти. Правительство Украины быстро адаптировало свои программы социальной защиты и регистрацию ВПЛ, чтобы удовлетворить эти потребности.

Но перемещение такого масштаба требует помощи других стран и организаций.

В середине апреля в Киеве Минсоцполитики и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Украине подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на расширение сотрудничества для обеспечения большего доступа к социальным услугам и денежной помощи людей, которые из-за войны стали внутренне перемещенными.

Один из способов поддержки УВКБ ООН перемещенных лиц в Украине – многоцелевая денежная программа.

Эта программа внедряется во всех областях, принимающих большое количество ВПЛ. А именно в Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Полтавской областях.

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Денежная помощь, предоставляемая УВКБ ООН перемещенным лицам, помогает решить их основные потребности, такие как необходимость платить аренду, покупать еду и предметы гигиены.

Каким образом реализуется помощь от УВКБ ООН, Фактам ICTV рассказывает юрист Ario Law Firm Надежда Грищенко.

Программа реализуется через партнеров УВКБ ООН в Украине, а именно: БФ Право на Защиту и общественные организации КрымSOS, Регион Карпат NEEKA, ГО Неемия (Nehemiya).

То есть сбор данных и регистрация людей на финансовую помощь от УВКБ ООН осуществляется сотрудниками и волонтерами этих организаций.

Каждая из организаций-партнеров отвечает за отдельные регионы Украины. Информацию можно получить на официальных сайтах этих организаций:

БФ Право на Защиту

Регіон Карпат NEEKA — вы можете получить информацию по телефону + 38 096 778 33 98 (социальный отдел). Они отвечают за оформление выплат по Закарпатской области.

ГО Неємія — Закарпатская обл., г. Ужгород, ул. Верховинская, 36. Телефоны: 0312) 644428, (0312) 644470

КримSOS

2 мая в Ивано-Франковске началась регистрация ВПЛ на получение финансовой помощи от УВКБ ООН 1. Центр регистрации в Ивано-Франковске будет работать с 10.00 до 18.00 (понедельник-суббота). Адрес: ул. Военных ветеранов, 14 (главный вход в ОДО Машстрой).

с 4 мая в Тернополе открылись центры по адресу ул. Госпитальная, 7 (Тернопольский местный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, второй этаж), площадь Привокзальная, 1 (Центральный железнодорожный вокзал, второй этаж, правое крыло, Гуманитарный штаб). Центры регистрации будут работать с понедельника по пятницу – с 10.00 до 18.00.

Как зарегистрироваться для участия в программе

Зарегистрироваться в программе можно на территории следующих областей: Винницкая, Днепропетровская, Закарпатская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Ивано-Франковская и Полтавская.

Какие документы нужны для получения пособия

Сбор данных предполагает предоставление вами данных о себе и каждом члене семьи, которые приехали вместе, включая родственников (бабушку/дедушку и т.д.), а именно:

ФИО согласно идентификационному документу;

идентификационный номер (необходимый для выплаты пособия);

свидетельства о рождении детей;

номер банковской карты (необходим для выплаты пособия);

ваш номер контактного телефона;

справка ВПЛ.

То есть заявление на выплату от УВКБ ООН может подать одно лицо за всех членов своей семьи, которые являются ВПЛ, только нужно иметь их вышеперечисленные документы.

Размер помощи

Сумма пособия составляет 2 220 грн на каждого члена семьи. Помощь будет предоставляться в течение трех месяцев. То есть, в совокупности за три месяца — 6660 грн на одного члена семьи.

Как происходят выплаты

Выплаты будут производиться в течение трех месяцев. Зачисление выплаты будет осуществляться одним из следующих путей:

Путем перевода на банковский счет (IBAN), указанный при регистрации на программу. Вы получите sms-сообщение о зачислении средств следующего содержания: Привет! Вам поступил перевод от УВКБ ООН в размере ХХХХ грн. Это денежная помощь для ВПЛ на 3 месяца. Деньги доступны на вашем карточном счете.

Через Укрпочту для тех семей, у которых нет банковского счета, или данные по банковскому счету были введены неверно. Перечень отделений Укрпочты будет предоставлен после регистрации. Для получения платежа этому человеку необходимо прийти в отделение Укрпочты и предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность. Вы получите sms-сообщение о получении перевода: Получите перевод №ХХХХХХХХХХХ от УВКБ ООН в размере ХХХХ грн. Деньги доступны в отделении Укрпочты.

Выплаты по Продовольственной программе ООН

Реализация этой программы регулируется постановлением Кабинета министров Украины от 15 апреля 2022 года №446 О реализации совместного со Всемирной продовольственной программой ООН проекта по дополнительным мерам по социальной поддержке внутренне перемещенных лиц.

Выплата помощи в рамках реализации проекта осуществляется дополнительно, без представления отдельного обращения внутренне перемещенным лицом на основании сведений, содержащихся в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах, независимо от получения лицом других видов помощи, в частности выплаты пособия на проживание внутренне перемещенным лицам.

То есть, нужно быть оформленным как ВПЛ, подать заявку на выплату от государства (это о тех 2000 и 3000 грн), а дополнительно обращаться в ЦНАП не нужно. На ваш контактный номер мобильного телефона должно поступить уведомление Всемирной продовольственной программы ООН с кодом и информацией о том, как получить денежный перевод.

Выплата пособия осуществляется в размере 2 220 грн на каждого члена домохозяйства в месяц, но не более чем для трех человек. Выплата пособия осуществляется ежемесячно в течение трех месяцев через систему Международных денежных переводов Western Union.

Как получить денежный перевод