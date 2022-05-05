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Факты / Украина / Общество

Одесса может стать воздушным щитом для Украины при поддержке партнеров — Труханов

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Геннадий Труханов

В последнее время враг начал активно обстреливать всю территорию Украины. Большинство обстрелов противник совершает из акватории Черного моря.

Чтобы защитить всю территорию нашей страны, необходимо предоставить соответствующее противовоздушное и противокорабельное оружие Одесской области.

Такое мнение высказал мэр Одессы Геннадий Труханов во время интервью для СNN, сообщает НВ.

— Наш враг, оккупанты, наносят ракетные удары по территории не только Одессы, но и всей Украины. Основные удары наносятся из акватории Черного моря — с подводных лодок, с территории Крыма, с военных кораблей. При поддержке партнеров Одесса может и должна стать противовоздушным щитом Украины, — отметил мэр и добавил, что для реализации этого плана необходимо получить соответствующее оружие.

Труханов подчеркнул, что просьбу предоставить Украине противокорабельное и противовоздушное вооружение уже неоднократно высказывал президент Владимир Зеленский.

Мэр Одессы надеется, что западные партнеры в ближайшее время окажут необходимую поддержку.

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Фото: УНИАН

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