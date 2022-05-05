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Факты / Украина / Общество

Оккупанты уничтожили и повредили более 242 культурных объектов в Украине

Марта Бондаренко редактор ленты
Оккупанты уничтожили и повредили более 242 культурных объектов в Украине

Российская армия разрушает и угоняет объекты культурного наследия Украины. В настоящее время задокументировано 242 таких эпизода.

Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, оккупанты разрушили и повредили 16 памятников национального значения, 72 – местного значения. Недавно зафиксировали еще шесть подобных фактов.

Больше всего разрушены объекты культурного наследия в Харьковской области – 84, в Донецкой – 45, в Киевской – 38, в Черниговской – 24, в Луганской – 17, в Сумской – 14.

Враг уничтожил или повредил 92 религиозных сооружения, из них 35 – памятники истории, архитектуры и градостроительства, 29 мемориальных памятников в честь исторических личностей и событий XIX – начала XXI ст.

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Кроме того, повреждения и разрушения получили 19 зданий и комплексов музеев и заповедников, 33 дома культуры, театры, библиотеки и т.д.

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Разрушены старинные здания Лисичанской многопрофильной гимназии и Лисичанского противотуберкулезного диспансера, входившие в Бельгийский архитектурный ансамбль, созданный более 100 лет назад.

В Киевской области обстрелы повредили здание начала XX в. – Макаровскую публичную библиотеку, в Харьковской области старинный Дом учителя 1925 года.

По словам Денисовой, войска российского агрессора нарушают статьи 4 и 5 Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Такие действия, согласно статье 8 Римского устава Международного уголовного суда, являются военным преступлением.

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Фото: Pixabay

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