Сегодня завершился второй этап нашей эвакуационной операции из Мариуполя.

344 человека удалось спасти – из самого города и окрестностей, эти люди сегодня выехали в Запорожье.

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что все эвакуированные мариупольцы получают необходимую помощь и самое заботливое отношение.

Зеленский поблагодарил всех, кто занимается тем, чтобы эвакуационная операция прошла успешно: Ирине Верещук, Андрею Ермаку, Давиду Арахамії, представителям ООН, Международному комитету Красного Креста.

— Договариваемся и надеемся продолжить спасение людей с Азовстали, из Мариуполя. Там еще остаются гражданские. Женщины, дети. Чтобы удалось их спасти, нужно продление режима тишины. Украинская сторона готова его обеспечить. Нужно время, чтобы просто поднять людей из тех подвалов, из тех укрытий под землей. В имеющихся условиях, не можем использовать специальную технику, чтобы расчистить завалы. Все делается вручную. Но мы верим, что все удастся, — сказал Зеленский.

Зеленский также говорил сегодня с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем.

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— Говорили о том, что уже удалось. О том, что еще должны сделать, чтобы спасти мариупольцев и защитников города. Не было ни одного дня, чтобы я этим не занимался, чтобы мы этим не занимались. И я благодарен всем, кто помогает, — подчеркнул президент Украины.

Глава государства сообщил о разговоре с премьер-министром Израиля Беннетом.

— Проговорили ситуацию на востоке нашего государства и особенно в Мариуполе. А также обсудили скандальные и абсолютно недопустимые высказывания министра иностранных дел России, которые возмутили весь мир, — сообщил Зеленский.

Говорил Зеленский и с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. По словам президента, договорились последующие дипломатические шаги нужны ради мира и обсудили – как привлечь к ответственности всех военных преступников.

— Сегодня российские захватчики нанесли очередной ракетный удар по нашим городам. По Днепру. Били по Николаеву, Одессе, Запорожью. По городам Донбасса и других наших регионов. Все эти преступления получат надлежащий ответ. Как юридическую, так и вполне практическую – на поле боя, — заметил Зеленский.

Уже традиционно Зеленский подписал указ о награждении наших защитников. Государственными наградами отмечены 35 военнослужащих 19-й ракетной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.