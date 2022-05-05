В большинстве областей Украины звучит воздушная тревога

В большинстве областей Украины сейчас длится воздушная тревога, о которой сообщают местные власти. Жителей призывают находиться в укрытиях или бомбоубежищах ради собственной безопасности.

Речь идет о столице, Киевской, Львовской, Хмельницкой, Ровенской области, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой и Житомирской области.

После сигнала воздушной тревоги местные жители и СМИ начали сообщать о взрывах в Киеве, однако пока официальной информации нет.

Страна-агрессор Россия обстреливает крылатыми ракетами украинские города, убивает мирных людей и разрушает местную инфраструктуру.

Прокремлевские СМИ начали распространять фейки об обстрелах возле пограничных сел в Белгородской области якобы со стороны Украины. Вероятно Россия снова начинает обстреливать свои населенные пункты, чтобы оправдать вооруженную агрессию против Украины.