В Киевской области восстановлено водоснабжение к 122 населенным пунктам

В Киевской области полностью восстановили централизованное водоснабжение к 122 населенным пунктам. Без воды остается только село Кухари в Иванковской общине, где почти полностью разрушены частные жилые дома.

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк подчеркнул, что в населенных пунктах региона ведутся работы по подключению водоснабжения к каждому дому и ремонтируются сети.

Кроме того, на освобожденной территории Киевской области пиротехники продолжают разминирование городов и поселков. За прошедшие сутки обследовано по меньшей мере 26 населенных пунктов:

Бучанский район: Наливайковка, Дмитровка, Бородянка, Берестянка, Вабля, Озера, Андреевка, Немешаево, Бабинцы, Дмитровка, Ирпень, Здвижовка;

Броварской район: Русанов, Бервица, Заворичи, Рудницкое, Лукьяновка, Залесье, Мокрец;

Вышгородский район: Гавриловка, Дмитровка, Козаровичи, Любимовка, Жерева, Лесовое, Термаховка.

Только за вчера во время разминирования территории специалистам удалось обезвредить более 500 взрывоопасных предметов. В общей сложности пиротехники уже смогли ликвидировать свыше 28 тыс. взрывчаток, оставленных российскими военными.

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