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Факты / Украина / Общество

В Мариуполе оккупанты начали замену дорожных указателей на русскоязычные

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
В Мариуполе оккупанты начали замену дорожных указателей на русскоязычные

В Мариуполе оккупанты начали замену дорожные указатели на русскоязычные.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

— Оккупанты разрушили наш город, убили 20 тыс. человек, а теперь меняют указатели. Люди со своими проблемами подождут, — говорится в сообщении.

В горсовете подчеркнули, пока оккупанты занимаются заменой знаков, в самом Мариуполе сплошная разруха.

— Жители без воды, достаточного количества пищи, медикаментов. Нет света и нормальной связи, — подчеркнули в горсовете.

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Источник: УНИАН

Фото: УНИАН

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