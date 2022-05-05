В Мариуполе оккупанты начали замену дорожные указатели на русскоязычные.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

— Оккупанты разрушили наш город, убили 20 тыс. человек, а теперь меняют указатели. Люди со своими проблемами подождут, — говорится в сообщении.

В горсовете подчеркнули, пока оккупанты занимаются заменой знаков, в самом Мариуполе сплошная разруха.

— Жители без воды, достаточного количества пищи, медикаментов. Нет света и нормальной связи, — подчеркнули в горсовете.