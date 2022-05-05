Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал местных жителей по возможности уехать из города 7-9 мая из-за угрозы ракетных ударов.

— Прошу по возможности 7, 8 и 9 мая и работодателей, и всех жителей Ивано-Франковска не собираться в городе, на озере, в парке и других публичных местах. По возможности выехать за город, обработать свои огороды, чтобы как можно меньше людей было в Ивано-Франковске, — сказал Марцинкив в видеообращении в Facebook.

Он отметил, что мероприятия к 360-летию создания города, которые были запланированы на 7 мая, отменены. Также не будет празднований 8 и 9 мая.

— Прошу с пониманием отнестись. Есть определенная информация, враг, к сожалению, хочет и дальше наносить ракетные удары, — сказал он.

3 мая российские захватчики выпустили по нескольким областям Украины около 18 ракет. В Укрзализныце сообщили о повреждении шести станций в Центре и на Западе Украины. 4 мая Россия снова нанесла авиаудары по нескольким областям Украины.