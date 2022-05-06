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Факты / Украина / Общество

Приглашают ветеранов и детей войны: мэр Херсона рассказал, как россияне готовятся к 9 мая

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Наша головна цінність - українська сім'я - Колихаєв

В Херсоне, на праздник 9 мая, россияне хотят пригласить ветеранов и детей войны, которые остались в городе.

Об этом сообщил городской голова Игорь Колыхаев в эфире телемарафона.

В то же время он отметил, что подготовки к массовым мероприятиям не наблюдается.

Колыхаев добавляет, ситуация в области довольно напряженная.

— Никого не выпускают, очень много блокпостов, почти 47 блокпостов до Борислава в направлении Кривого Рога. Люди не могут уехать, — говорит Колыхаев.

Колыхаев также отметил, что до 11 мая на блокпостах людей не будут впускать и выпускать с территории Херсонщины.

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