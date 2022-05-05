Всем военнослужащим ВСУ с 1 марта 2022 года повысили денежное довольствие (зарплаты) на 30%, что предусматривает выплату ежемесячных премий, увеличение надбавки за особенности прохождения службы. Кроме того, во время действия военного положения им выплачивается дополнительное денежное вознаграждение в размере от 30 тыс. до 100 тыс. грн.

Дополнительные выплаты военным предусмотрены постановлением Кабмина от 28 февраля 2022 №168. Разберем подробно – кто и сколько получает во время войны.

Кто имеет право на 30 тыс. грн вознаграждения ежемесячно

Во время войны, то есть с 24 февраля, всем военнослужащим (исключение — срочники), кроме основной зарплаты, выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн в месяц.

Эта надбавка касается не только тех, кто служит в ВСУ, но и в СБУ, Службе внешней разведки, Главном управлении разведки Минобороны, Нацгвардии, Госпогранслужбе, Управлении государственной охраны, Государственной службе специальной связи и защиты информации, Государственной специальной службе транспорта, сотрудников ГСЧС и Нацполиции.

Сколько же получает в месяц, например, стрелок Сухопутных войск с учетом квалификации, звания и дополнительного вознаграждения? По данным Минобороны Украины, суммарно выходит 43 тыс. 233 грн, у командира бригады – это будет 62 тыс. 962 грн.

Какая зарплата у военных на передовой

Военнослужащие, принимающие непосредственное участие в боевых действиях (в том числе и срочники), также получают ежемесячное денежное довольствие и дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. грн пропорционально времени участия в таких мероприятиях.

Related video

Соответственно, тот же стрелок Сухопутных войск, который находится на передовой, вместе с дополнительным вознаграждением получает 113 тыс. 244 грн ежемесячно, а командир бригады – 132 тыс. 962 грн.

Как военнослужащим получить выплаты

Надо прибыть в воинскую часть, убедиться у командира, что есть приказ о зачислении на соответствующую должность, и приступить к исполнению обязанностей.

Предоставить в финансовый отдел воинской части реквизиты своей банковской карты, если карты нет – документы на открытие счета в банке.

После этого часть подает заявку на выплаты в Министерство обороны.

Минобороны перечисляет средства в часть, а та уже на банковскую карточку военнослужащего.

Куда обращаться в случае возникновения проблем с выплатами

Подойти к заместителю командира по работе с личным составом.

Если это не помогло, обратиться к финансистам воинской части.

Или позвонить на горячую линию Департамента финансов Министерства обороны Украины (044) 271-35-59, которая работает с 8.00 до 18.00.