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Факты / Украина / Общество

Зеленский основал почетное отличие За мужество и отвагу

Валентина Летяк редактор ленты
Зеленский основал почетное отличие За мужество и отвагу

За мужество и отвагу – президент Владимир Зеленский 5 мая подписал указ №310 об учреждении почетного знака отличия воинских частей ВСУ и других формирований в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины.

– Учредить почетное отличие За мужество и отвагу для особых боевых заслуг, мужества, отваги и героизма личного состава воинских частей (соединений) Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Службы безопасности Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Государственной специальной службы транспорта, выявленных при защите государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины, ведения боевых действий и выполнения боевых (специальных) задач, – говорится в тексте документа.

Это отличие будет присваивать президент по представлению главнокомандующего ВСУ, руководителя государственного органа, осуществляющего руководство военным формированием.

Если речь идет об отличии воинской части, к трубке верхушки древка ее боевого флага прикрепляется двусторонняя лента зеленого защитного цвета, обшитая по периметру золотистым кантом.

На одном конце ленты золотистыми буквами вышиты надпись За мужество и отвагу, а также изображение знака княжеского государства Владимира Великого.

Другой конец ленты украшен растительным орнаментом и изображением медальона-подвески Знака президента Украины.

Военнослужащие таких частей могут носить нагрудные знаки.

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Фото: Офис президента

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