В столице и Киевской области пока не планируют усиливать комендантский час на 8 и 9 мая. В эти дни не будет никаких мероприятий, поскольку они запрещены во время действия военного положения в Украине.

Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что 8-9 мая будет усиленное патрулирование в городе и охрана общественного порядка.

— Обращаюсь к киевлянам: сегодня не время для массовых гуляний или отдыха на природе большими компаниями. Будьте внимательны и соблюдайте правила безопасности военного времени, — отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Он напомнил, что посещать леса и лесопарковые зоны в столице и пригороде запрещено, поскольку во многих из них до сих пор работают пиротехники.

Мэр Киева призывает местных жителей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и сразу направляться в укрытие. В ближайшие дни высока вероятность ракетных обстрелов во всех регионах Украины, добавил городской глава.

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