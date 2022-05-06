Война не повод игнорировать обязательную вакцинацию детей. Своевременная иммунизация защитит от вирусов и инфекций, которые активнее распространяются в военное время.

В Минздраве убеждают, что рутинные прививки продолжают делать в Украине в привычном режиме, всех вакцин достаточно. Граждан, выехавших за границу, врачи также призывают прививать детей. В Европе обязательные прививки делают украинским детям бесплатно.

Как вакцинировать ребенка, Фактам ICTV рассказала украинка, которая временно переехала в Чехию.

Какие документы нужны для вакцинации

Чехия поощряет и пропагандирует вакцинацию детей. Без справки о сделанных обязательных прививках ребенка не примут ни в садик, ни в школу, ни на какие-либо детские курсы. Чехи настаивают, чтобы дети, приехавшие из Украины, также были вакцинированы. Потому что только недавно страна боролась с эпидемией кори.

Валерия Лелюк, как вынужденно переехавшая в Чехию с дочкой, рассказала о своем опыте. Вакцинироваться нужно в соответствии с чешским календарем прививок, это можно сделать в любой поликлинике. Но, не зная язык, коммуницировать с врачами будет сложно.

Related video

Валерии повезло, она поселилась в пригороде Праги, для украинцев там сделали отдельный кабинет, где работает русскоязычный педиатр. С собой желательно иметь медицинскую карту ребенка, подтверждающую сделанные прививки. Если родители не подтвердят наличие основных, то по чешским правилам ребенка нужно вакцинировать снова.

— Некоторые родители очень волнуются из-за этого, потому что ребенку по факту сделали прививку по нашему календарю в Украине, а в Чехии он считается не вакцинированным. Но даже врач из Украины может выслать фотоподтверждение прививок, которые сделали ребенку, – рассказывает украинка.

Всем украинцам, которые приезжают в Чехию, государство бесплатно предоставляет страховку, мама с этой страховкой обращается в любую государственную поликлинику. Чешский календарь прививок отличается от украинского. Все прививки по их календарю для украинцев бесплатны.

Дочь Валерии была полностью вакцинирована, в Чехии ей сделали прививку из перечня необязательных. Поэтому она была платной.

— Еще до войны я планировала ребенку сделать вакцину Бексеро. Ее, к сожалению, в Украине нет, это вакцина от менингококковой инфекции. И хотела специально ехать в Европу или Турцию, чтобы вакцинировать малыша. И тут как раз возможность. Я ее делала платно, потому что для деток моего возраста она платная, — говорит она.

Препарат стоил 1 800 крон, это примерно 2 400-2 500 грн. Государственная страховка покрыла 1 500 крон стоимости вакцины. Чтобы получить возмещение, как и в Украине, надо обратиться в страховую и предоставить документы и чек из аптеки.

Какие прививки обязательны в Чехии для детей

Украинский и чешский календари очень похожи, разница в рекомендуемом возрасте для тех или иных прививок. Среди обязательных бесплатных в Чехии – прививки от туберкулеза, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гепатита B, кори, краснухи, паротита.

К другим возможным, но обязательным прививкам относят вакцинацию от пневмококковых инфекций, ротавирусных, с 13 лет вакцинация от вируса папилломы человека.

Признают ли в Украине прививки сделанные за рубежом

В Минздраве отмечают, что в большинстве стран данные о вакцинации вносят в Международный вакцинальный паспорт. По возвращении домой, родители смогут передать этот документ врачу, с которым заключена декларация. А он в свою очередь внесет данные в электронную систему здравоохранения.

В министерстве акцентируют, если вы переместились за границу, видите, что уже пора делать прививки или не помните вакцинального статуса своего ребенка – не медлите и вакцинируйтесь по календарю иммунизации страны, в которой находитесь.

Подробнее о том, как получить прививку от коронавируса в условиях войны в Украине и заграницей — читайте на Фактах ICTV.