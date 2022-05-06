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Факты / Украина / Общество

СБУ задержала главреда Mind.UA по подозрению в хищении гуманитарной помощи

Марта Бондаренко редактор ленты
СБУ задержала главреда Mind.UA по подозрению в хищении гуманитарной помощи

Служба безопасности Украины (СБУ) по подозрению в хищении гуманитарного груза задержала главного редактора информационного издания Mind.UA Евгения Шпитко и президента инвестиционной компании.

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ во Львовской области.

По данным СБУ, организаторы преступной схемы обманывали руководителей одной из общественных организаций и присваивали себе благотворительные пожертвования, предназначавшиеся для Вооруженных сил Украины.

– По оперативным данным стало известно, что схему организовали двое жителей региона. Один из них – президент инвестиционной компании, а другой является главным редактором информационного издания. Военное снаряжение и другую гуманитарную помощь, которая предназначалась для нужд армии и военных формирований Украины, они продавали за немалые деньги, — рассказали в СБУ.

Следователи установили, что злоумышленники не только торговали военной амуницией, но и присваивали пожертвования благотворителей. Затем через банковские отделения и терминалы выводили средства с этих счетов.

По данным издания Детектор Медиа, сотрудники СБУ задержали главного редактора Mind.UA Евгения Шпитко.

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Фигуранты были задержаны при попытке продажи партии военного снаряжения на сумму 550 тысяч гривен.

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Источник: СБУ

Фото: СБУ

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