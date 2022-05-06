Война, которую развязала Россия против Украины, заставила около 3 млн украинцев покинуть свои родные города и уехать в Польшу в поисках безопасности. Так, некоторые родители, друзья, родственники, опекуны взяли на себя ответственность за пребывание украинских детей за границей.

Украинка Ирина Исюк, которая эвакуировалась из Киева в Польшу с двумя своими детьми и двумя детьми военных, рассказала, как она оформила временное опекунство.

— Во время эвакуации в Польшу мы день были во Львове. Там подключили людей, и нам сделали доверенность на детей. Поэтому я могла вывезти детей за границу, — говорит она.

Ирина объяснила, что это обычный документ, который оформляют, например, для преподавателей, которые везут детей за границу. Или если один из родителей выезжает, другой должен дать разрешение на вывоз.

Доверенность может быстро сделать обычный юрист. К нему нужно обратиться с паспортами.

— С помощью доверенности я оформляла все документы в Польше. Она стала как бы временным опекунством над детьми. Поэтому проблем не было вообще нигде, — подчеркнула она.

Ирина отметила, что украинским беженцам в Польше обязательно нужно сделать PESEL, чтобы получить необходимую помощь. Так, у женщины на руках были PESEL на всех детей и доверенности, поэтому она может поехать с ними даже в другую страну.

Также благодаря PESEL и доверенности удалось получить помощь для детей. Так они подавали заявки на единовременное пособие в размере 300 злотых, помощь от ООН и тому подобное.

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В то же время чтобы сделать для детей PESEL в Польше — доверенность не нужна. Для этого понадобится лишь свидетельство о рождении.

— Если же вы хотите оформить пособие, то доверенность обязательна. ЮНИСЕФ проверяет, чтобы не вывозили чужих детей. Эта доверенность нам очень помогала. Потому что в противном случае мне приходилось бы доказывать, что я этих детей не похитила. Потому что никакими родственными связями мы не соединены, — добавила Ирина.

Однако если доверенности нет, то есть и другая процедура, по которой можно оформить временное опекунство в Польше. По словам эксперта по легализации в Польше Оксаны Колесник, временного опекуна назначает суд.

Судья, получив заявление, опрашивает претендента на опекунство, детей (по возможности) и выносит решение. Предпочтение отдается родным и близким. Один опекун может назначаться нескольким детям (для братьев и сестер один опекун является лучшим). Заседание проходит на польском языке, но с возможностью привлечь переводчика.

Заседание должно состояться не позднее трех дней с момента подачи заявления. Решение вручается по окончании процесса и действует по его объявлению.

Подробнее о том, как беженцам оформить временное опекунство на детей в Польше — читайте в материале Фактов ICTV.