Издевались, а потом подвешивали тела на деревья: женщина рассказала о зверствах армии РФ

Украинка в комментарии The Guardian рассказала о зверствах оккупантов в Киевской области.

После пересечения границы из Украины в Польшу, журналист издания пообщался с одной женщиной, которая рассказала ему ужасающую правду о пытках россиян.

— Женщина рассказала, что ее внук служил в военной бригаде, которая первой зашла в недавно освобожденные города. Она сказала, что внук сфотографировал то, что видел. Она показала мне фото, и только тогда я понял, что это хуже, чем я мог себе представить, — пишет журналист The Guardian.

На фото, которые украинка показала журналисту, были тела молодых девушек, подвешенные веревками к дереву.

— На одной из фотографий, которую она мне показала, было повешено тело молодой девушки. Ей не могло быть больше 14 лет. Внук женщины рассказал ей, что они шли по лесу в поисках трупов, оставленных русскими, подняли голову и увидели этих девушек, подвешенных к деревьям, все они были очень молодыми. Они были голые и замученные. По ее словам, он передал фотографии следователям в Украине, которые собирали доказательства военных преступлений, — пишет издание.

Русские солдаты зверски издевались над мирными жителями Киевской области. Они пытали, избивали и насиловали женщин и девушек, а потом вешали их замученные тела на деревья.