Попросил пустить помолиться: оккупанты жалуются, что кадыровцы грабят своих

Кадыровцы воруют даже у российских военных. Об этом свидетельствуют перехваченные разговоры Службы безопасности Украины.

В очередном перехвате оккупант в Херсонской области жалуется знакомому, что кадыровцы украли у него пистолет.

По его словам, кадыровцы просили, чтобы их пустили помолиться, однако во время “молитвы” украли оружие, запрыгнули в автомобиль и скрылись.

— Приехали вроде бы помолиться: пусти, братан, мы свои, на разведке. Впустил, короче, бл***… Он пока молился, ПМ подрезал на***! Прыгнули в тачку и… съе***ись, — рассказывает российский захватчик.

За утрату оружия его отправили копать окопы. А потом выяснилось, что просто так за эту вину не откупиться, так что ему дали два дня на поиски.

— А если не найду, меня, бл***, завалят! И спишут, что пропал… Разведкой боем на “укропов”… И меня “укропы” застрелили, — объясняет он.

В СБУ отмечают, что подобная тенденция в российской армии не может не радовать: Чем больше оружия они украдут сами у себя, тем ближе наша победа.