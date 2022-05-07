Солдатов РФ снимают с боевых позиций, чтобы охранять парад в Мариуполе — Минобороны

Российских военнослужащих снимают с боевых позиций для охраны z-пропагандного парада в разрушенном Мариуполе. Захватчики жалуются друг другу на глупость этих приказов и личное унижение.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, охранять кремлевских убийц, насильников, лживых пропагандистов и их местных прихвостней в Мариуполе заставили весь командный состав 71 мотострелкового полка оккупационных войск.

— Российские захватчики настолько боятся нападения защитников Украины, что заставили офицеров полка покинуть боевые позиции и обеспечивать их круглосуточную охрану, — отметили в Министерстве обороны Украины.

Во время личного общения российские солдаты жалуются друг другу на глупость московского командования и их унижение.

В Минобороны добавили, что 71 гвардейский мотострелковый полк 42 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии южного военного округа армии страны-оккупанта дислоцируется в станице Калиновской в ​​Чечне.

В украинской разведке подчеркнули, что все российские военные преступники будут привлечены к ответственности за убийства, пытки, изнасилования мирных жителей Украины. Российские солдаты должны ответить за совершенные преступления на Украине, убеждены в Минобороны.