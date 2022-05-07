Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 73 день войны
Убили Убили
223 детей
Ранили Ранили
>410 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 309 взрослых
Факты / Украина / Общество

Солдатов РФ снимают с боевых позиций, чтобы охранять парад в Мариуполе — Минобороны

Юля Захарченко редактор ленты
Солдатов РФ снимают с боевых позиций, чтобы охранять парад в Мариуполе — Минобороны

Российских военнослужащих снимают с боевых позиций для охраны z-пропагандного парада в разрушенном Мариуполе. Захватчики жалуются друг другу на глупость этих приказов и личное унижение.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, охранять кремлевских убийц, насильников, лживых пропагандистов и их местных прихвостней в Мариуполе заставили весь командный состав 71 мотострелкового полка оккупационных войск.

— Российские захватчики настолько боятся нападения защитников Украины, что заставили офицеров полка покинуть боевые позиции и обеспечивать их круглосуточную охрану, — отметили в Министерстве обороны Украины.

Во время личного общения российские солдаты жалуются друг другу на глупость московского командования и их унижение.

В Минобороны добавили, что 71 гвардейский мотострелковый полк 42 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии южного военного округа армии страны-оккупанта дислоцируется в станице Калиновской в ​​Чечне.

В украинской разведке подчеркнули, что все российские военные преступники будут привлечены к ответственности за убийства, пытки, изнасилования мирных жителей Украины. Российские солдаты должны ответить за совершенные преступления на Украине, убеждены в Минобороны.

Сейчас смотрят

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Минобороны

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка